Ciencia

El loro más pesado del mundo logra récord de nacimientos y revive la esperanza de su especie

El ave neozelandesa logró 105 nacimientos en una temporada histórica que impulsa su recuperación pese a su frágil población

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nueva Zelanda registra 105 nacimientos de kākāpō en 2026. La especie suma 235 adultos y enfrenta alta mortalidad.
Nueva Zelanda registra 105 nacimientos de kākāpō en 2026. La especie suma 235 adultos y enfrenta alta mortalidad. (Sarah Manktelow/Department of Conservation, DOC)







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