Ciencia

El James Webb encuentra exoplanetas cubiertos por la misma contaminación que produce un motor diésel

Un estudio sugiere que varios mundos lejanos fabrican partículas similares al hollín de los escapes de camiones y automóviles

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Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron que algunos exoplanetas podrían producir partículas similares al hollín del diésel en sus atmósferas profundas.
Investigadores hallaron que algunos exoplanetas podrían producir partículas similares al hollín del diésel en sus atmósferas profundas. (Louise Lerner/University of Chicago)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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