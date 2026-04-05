Ciencia

Descubren en Turquía un pan de comunión de 1.300 años de antigüedad con la imagen de Cristo

Una de las piezas muestra a Cristo como sembrador y confirma el uso de pan en rituales cristianos antiguos en Eirenópolis

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pan de comunión de 1.300 años con imagen de Cristo fue hallado en Turquía. El hallazgo revela tradiciones litúrgicas griegas de la época bizantina.
Arqueólogos encontraron panes de 1.300 años en Turquía. Uno contiene la imagen de Cristo y aporta datos sobre la vida cristiana en la región. (Gobierno de Karadan/Foto)







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O Globo

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