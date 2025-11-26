Descubren en España restos de un caballero medieval con una rara condición genética

Un estudio reveló que un caballero medieval hallado en España tenía una extraña malformación craneal causada por craniosinostosis.

Una excavación arqueológica en el castillo de Zorita de los Canes, en el centro de España, permitió el hallazgo de los restos de un caballero medieval con una rara condición genética, según reveló un estudio científico publicado en octubre por la revista Heritage.

Los arqueólogos encontraron un esqueleto con anomalías visibles en el cráneo, enterrado en un ataúd de madera ya deteriorado. El análisis determinó que el individuo murió entre los siglos XIII y XV, posiblemente en combate, y presentaba craniosinostosis, una enfermedad que provoca el cierre prematuro de las suturas del cráneo.

Características físicas y vida activa del guerrero

El hombre tenía entre 45 y 49 años cuando murió. Conservaba una estructura ósea robusta, compatible con una persona físicamente activa. Su cráneo mostraba señales de dos heridas provocadas por arma blanca, posiblemente recibidas durante una batalla.

Los investigadores detallaron que tres de las suturas del cráneo se habían cerrado antes de tiempo, lo que generó una malformación en la cabeza, alargada y estrecha. Esta alteración puede causar daños neurológicos si no se trata, aunque en la Edad Media no existían opciones quirúrgicas para aliviar la presión intracraneal.

Síndrome de Crouzon: una posible explicación

El estudio sugiere que el caballero pudo haber tenido síndrome de Crouzon, una enfermedad genética que también afecta otras zonas del rostro. Esta condición puede generar ojos saltones y separados, mandíbula pequeña y pérdida auditiva.

No se identificaron deformidades en otras partes del cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de que los rasgos craneales del esqueleto correspondan a esa enfermedad. Los investigadores subrayaron la rareza de este caso, debido a que en la Edad Media pocas personas con esta condición alcanzaban la adultez sin intervención médica.

El hallazgo ocurrió en un cementerio vinculado a la Orden de Calatrava, una organización militar y religiosa que luchó contra los musulmanes durante la Reconquista. El descubrimiento ofrece una visión poco común sobre las condiciones de salud de los guerreros medievales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.