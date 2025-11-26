Ciencia

Descubren en España restos de un caballero medieval con una rara condición genética

El guerrero, que murió entre los siglos XIII y XV, presentaba una malformación craneal posiblemente causada por síndrome de Crouzon

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio reveló que un caballero medieval hallado en España tenía una extraña malformación craneal causada por craniosinostosis.
Un estudio reveló que un caballero medieval hallado en España tenía una extraña malformación craneal causada por craniosinostosis. (Carme Rissech/Heritage)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaEspañacráneo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.