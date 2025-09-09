Ciencia

De 10.000 años: emerge la ‘calle más antigua del mundo’ y deja a los arqueólogos estupefactos por su diseño

Su estructura y antigüedad ofrecen nuevas pistas sobre el urbanismo en el Neolítico

Por La Nación / Argentina / GDA
Arqueólogos descubren en Turquía la calle más antigua del mundo, con más de 10.000 años. Revela un diseño urbano temprano del Neolítico.
Arqueólogos descubren en Turquía la calle más antigua del mundo, con más de 10.000 años. Revela un diseño urbano temprano del Neolítico. (La Nación, Argentina/GDA)







