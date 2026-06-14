Ciencia

Cráneo con forma cuadrada hallado en México cambia lo que se sabía sobre una antigua práctica mesoamericana

Investigadores identificaron en Tamaulipas una técnica de modificación craneana poco documentada que desafía teorías sobre el aislamiento cultural

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un cráneo cuadrado descubierto en México confirma una técnica mesoamericana de deformación craneana nunca antes registrada en esa región.
Análisis científicos revelaron que el individuo vivió toda su vida en la región donde fue hallado, pese a portar una práctica cultural poco común. (Maunus ƛ/Maunus ƛ)







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O Globo

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