¿Cómo sacarle provecho a Twitter?

Washington (DPA). Las redes sociales, se dice, están cambiando la forma en que nos comunicamos hoy en día. Junto a Facebook, MySpace y la española Tuenty, Twitter es una de las que está haciendo furor en Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero su popularidad no quiere decir que se la está usando de manera efectiva.

De hecho, a menos que usted sea adicto al chateo sin rostro en Internet, es posible que haya descartado ya a Twitter. En esta red, su límite de 140 caracteres en mensajes individuales, después de todo, parece hacer sido diseñado más para quienes tienen mucho tiempo que, digamos, para un muy ocupado profesional.

Pero Twitter tiene más que ver. Muchos serios hombres de negocio, periodistas y bien conectados profesionales de todos los campos están comenzado a usar Twitter regularmente para promover sus negocios, expandir sus contactos o simplemente para mantenerse al día en asuntos que les interesan. Esta red puede ser una de las mejores plataformas en Internet para enfrentar el diluvio de información en esta era de la información o, si usted es periodista, mantener a los demás al día-.

Pero para sacar el mejor provecho de Twitter donde usted también puede intervenir en español- necesita escarbar un poco bajo la superficie.

BAJO LA INTERFAZ

Tras crear su cuenta Twitter, tómese algún tiempo para examinarla para comprender de qué trata. Muy pronto se dará cuenta de que Twitter es una especie de herramienta de microblog. Un "tweet", por ejemplo la palabra usada para describir un mensaje le da un máximo de 140 caracteres, cosa que le obliga a ser sucinto, y muy sucinto, para describir lo que está haciendo. El aspecto de red social de Twitter se revela cuando usted "sigue" a otras personas que están discutiendo temas que le interesen. �stas, por su parte, pueden "seguirlo" a usted, sea para corresponderle o porque se interesan en lo que usted dice. El número de seguidores que tenga será para usted, en último término, un orgullo o una fuente de influencia.

Pero, una vez que se ha familiarizado con Twitter, aliméntelo usando una tercera interfaz. Entre las más populares (y más fuertes) se hallan TweetDeck (http://tweetdeck.com), Seismic Desktop (http://desktop.seesmic.com) y Orsiso (http://www.orsiso.com). Se trata de pequeños programas, fáciles de instalar, que contribuyen a mejorar la interfaz de Twitter. Le permitirán seguir múltiples conversaciones, saber cuándo es mencionado y cuándo enviar mensajes directos, además de muchas otras cosas más.

Hay también otras interfaces de teléfono móvil para Twitter, applets que le permitirán colocar fotos, y mucho más. Hallará una lista completa de las mejores aplicaciones para Twitter en el sitio TechCrunch's Top 21 (www.techcrunch.com/2009/02/19/the-top-20- twitter-applications).

Un recurso especialmente importante para toda aplicación para Twitter es la casilla "shorten URL" o cómo abreviar una dirección URL. Como Twitter restringe los "tweets" o mensajes a sólo 140 caracteres, es vital proporcionar una forma abreviada de dirección Web. Muchos usuarios de Twitter utilizan el sitio TinyURL (http://tinyurl.com) para dar URLs abreviadas. Pero hay también otras aplicaciones Twitter que hacen esto por usted, permitiéndole pegar la dirección entera en una casilla "shorten URL" (URL abreviada) después que usted escribe su mensaje. Con tan sólo un clic puede enviar al mismo tiempo el tweet y la dirección abreviada, ahorrando mucho tiempo.

BÚSQUEDA

Incluso si usted no piensa usar Twitter como un microblog, probablemente es importante que sepa lo que en Twitter se dice de usted, de su empresa o sobre el tema que le interesa. Esta búsqueda, por último, puede ser lo que le impulse a entrar en Twitter como colaborador, y que lo mantenga allí.

Twitter Search (http://search.twitter.com) es la puerta oficial hacia todo tema en discusión en Twitter, pero todas las interfaces para Twitter ofrecen también un recurso de búsqueda. Escriba un concepto sea el nombre de su empresa, su propio nombre o el tema que le interesa- y rápidamente verá quién lo está discutiendo, y así podrá "seguirlo" y, si quiere, responder sus tweets.

NORMAS DE ETIQUETA

Como en toda comunidad, hay aquí normas de etiqueta escritas o no escritas que usted debe aprender a fin de ser aceptado o hacerse popular. La norma principal es que usted no debe usar Twitter abiertamente para enviar spam a otras personas, es decir, para promover descaradamente un sitio Web, una causa o un producto.

Los usuarios de Twitter pueden detectar un spammer al comparar la cantidad de pesonas que le están siguiendo frente a aquellas que usted sigue. Si usted está siguiendo a miles de personas y sólo unas pocas le siguen a usted, eso quiere decir que está usando el sitio principalmente como medio de promoverse. En Twitter, al igual que en su buzón de correo, el spam no es bienvenido.

Una excepción parcial a esto es si usted ha creado una cuenta Twitter con el nombre del producto o de la empresa que representa. En tales casos, se espera que las actualizaciones que usted proporciona se refieran a ese producto o empresa. Quienes lo sigan esperarán esas actualizaciones.

IDENTIDAD

Su perfil es vital para legitimarlo a usted o su causa para otros miembros de Twitter, de modo que una vez que haya comprendido Twitter y haya abierto una cuenta, su deber es ocuparse de su perfil. Otros lo usarán para determinar si quieren seguirlo o no.

Ponga especial atención a la dirección URL, a la biografía, a la foto y al perfil. Un enlace hacia su página Web o blog puede ayudar, y un nombre de verdad es importante si espera atraer una comunidad de respetables seguidores. Tal como en una comunidad en la vida real, tendrá éxito con Twitter -y le será de mayor utilidad si se presenta tal como es y dice sinceramente por qué está allí.

SEA ÚTIL

Si quiere hacer que Twitter trabaje para usted, para su causa o para su empresa, necesitará aprender a cultivar sus seguidores. Para ello, tómese tiempo para involucrarse en algunas conversaciones. Cuando cree sus propios tweets, concéntrese en la calidad de su correo en Twitter.

Si quiere usar Twitter de manera constructiva para recolectar información, debe contribuir y escribir sus tweets mirando a la utilidad que puedan prestar a otros. Una buena forma de determinar qué decir es responder a las preguntas "¿qué te llamó la atención?" o "¿qué es importante para ti?" en lugar de la pregunta standard de Twitter "¨qué estás haciendo?".

El señalar a otros usuarios de Twitter recursos, consejos, artículos, presentaciones, ideas o personas de interés le ayudará a cultivar una amplia red de seguidores.

NO DESAPAREZCA

Si en la vida real abandona un grupo o comunidad, lo perderá junto con todo lo que éste tiene que ofrecer. Lo mismo vale para Twitter.

No necesita ser esclavo de Twitter es decir, escribir múltiples tweets cada día pero es importante aparecer regularmente. Si usa Twitter con fines legítimos porque está interesado en un tema o quiere mantener a la gente informada sobre su empresa, su profesión o su causa entonces no le será difícil el hacer que Twitter sea parte de su vida diaria.

El límite de 140 caracteres en los mensajes y su pregunta de apertura "¿What are you doing?" ("¿Qué estás haciendo?") da a mucha gente la impresión de que esto es para gente simplemente superficial. Pero no es éste el caso. En Twitter hallará hoy en día a los más influyentes pensadores, periodistas y profesionales, y muchos de ellos están convirtiendo a Twitter en el método de comunicación favorito para mantenerse al día con la agitada vida digital de ahora. Use Twitter en su propio provecho.