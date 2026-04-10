Científicos logran frenar la producción de esperma con técnica reversible: avance abre puerta a nuevos anticonceptivos masculinos

Nuevo estudio logra frenar la producción de esperma de forma reversible en animales y plantea alternativas a la vasectomía y el preservativo.

Nuevo estudio logra frenar la producción de esperma de forma reversible en animales y plantea alternativas a la vasectomía y el preservativo. (Canva stock/Kavic.C's Images / Jorgedis3 de pixabay)

Los métodos anticonceptivos masculinos podrían cambiar. Un estudio de la Universidad de Cornell planteó una alternativa experimental que interrumpe la producción de esperma de forma reversible y sin hormonas. La investigación se publicó el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

El equipo desarrolló un método que actúa sobre una etapa clave de la meiosis, proceso responsable de formar células sexuales. La técnica detuvo por completo la producción de espermatozoides en pruebas con camundongos.

Para lograrlo, los científicos utilizaron el compuesto JQ1, un inhibidor molecular. Este bloquea de forma temporal la prófase 1, fase inicial de la división celular. Como resultado, las células no avanzan en su desarrollo y se interrumpe la formación de esperma.

La investigadora Paula Cohen, profesora de genética y directora del Centro de Ciencias Reproductivas de Cornell, explicó que su grupo considera viable actuar directamente en los testículos para detener la producción de espermatozoides.

Durante el experimento, los animales recibieron el compuesto por tres semanas. En ese periodo no produjeron esperma. Tras suspender el tratamiento, la función se restableció de forma gradual. En cerca de seis semanas, los roedores recuperaron la fertilidad.

Los científicos observaron que las crías nacidas después del tratamiento fueron saludables y fértiles. El enfoque busca intervenir antes de la formación final de los espermatozoides. Esto permite evitar efectos permanentes y reduce el riesgo de que células viables fecunden un óvulo.

El estudio también indicó que la meiosis y la función espermática regresaron a la normalidad en la mayoría de los casos.

Pese a los resultados, el compuesto JQ1 no es apto para uso humano. Se desarrolló para investigaciones en cáncer y enfermedades inflamatorias. Presenta efectos secundarios neurológicos. Sin embargo, sirvió como prueba de concepto para demostrar que es posible un anticonceptivo masculino no hormonal y reversible

Las opciones actuales para hombres se limitan al uso de preservativos y la vasectomía. La búsqueda de nuevas alternativas se mantiene activa. Las opciones hormonales avanzan con cautela por preocupaciones de salud.

El equipo de Cornell investiga nuevos blancos genéticos. Trabaja con tres alternativas que, en pruebas iniciales, también bloquearon la producción de esperma sin afectar la salud de los animales.

A futuro, los científicos prevén métodos de aplicación prácticos. Entre ellos, inyecciones periódicas cada tres meses o incluso un parche anticonceptivo masculino.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.