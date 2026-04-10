Ciencia

Científicos logran frenar la producción de esperma con técnica reversible: avance abre puerta a nuevos anticonceptivos masculinos

Estudio de Cornell revela técnica reversible que detiene la producción de esperma en animales y abre nuevas opciones de anticoncepción masculina sin hormonas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA

Nuevo estudio logra frenar la producción de esperma de forma reversible en animales y plantea alternativas a la vasectomía y el preservativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCespermatozoideanticonceptivo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.