Ciencia

Científicos franceses exploran armas contra el cáncer dentro de nuestras células: Conozca su investigación

Avance científico de las vacunas anticovid ofrece una vía contra el cáncer, pero en Francia buscan llevarlo más lejos. Lea los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Acelerador de Investigación Tecnológica (ART) de ARNm del Inserm está ubicado en el CHU de Orleans.
El Acelerador de Investigación Tecnológica (ART) de ARNm del Inserm está ubicado en el CHU de Orleans. (Inserm /Inserm)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ARN mensajerocáncersaludFrancia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.