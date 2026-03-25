Ciencia

Científicos descubren en Latinoamérica red secreta bajo los árboles más antiguos del mundo

Investigación en Chile revela que árboles de más de 2.400 años albergan una red subterránea vital para su supervivencia y la del ecosistema

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Por La Nación / Argentina / GDA
Estudio identifica 361 especies de hongos bajo un alerce milenario. El hallazgo explica su longevidad y alerta sobre riesgos ambientales.
Estudio identifica 361 especies de hongos bajo un alerce milenario. El hallazgo explica su longevidad y alerta sobre riesgos ambientales. (Turismo Rio Negro/Wikimedia Commons)







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