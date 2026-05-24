Ciencia

Científicos alertan sobre posible consecuencia desconocida de la vitamina D2

Investigadores del Reino Unido analizaron ensayos clínicos y detectaron un posible efecto desconocido de la vitamina D2

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos británicos encontraron indicios de que la vitamina D2 podría disminuir la vitamina D3 y afectar la respuesta inmunológica.
Científicos británicos encontraron indicios de que la vitamina D2 podría disminuir la vitamina D3 y afectar la respuesta inmunológica. (ChatGTP/Generada con IA)







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O Globo

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