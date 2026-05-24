Científicos alertan sobre posible consecuencia desconocida de la vitamina D2

Científicos británicos encontraron indicios de que la vitamina D2 podría disminuir la vitamina D3 y afectar la respuesta inmunológica.

Una nueva investigación de científicos del Reino Unido alertó sobre un posible efecto desconocido de los suplementos de vitamina D2. El estudio señaló que esta variante podría reducir los niveles de vitamina D3 en el organismo, considerada más eficiente para elevar el estado general de vitamina D.

La investigación se publicó en la revista Nutrition Reviews. Los científicos analizaron datos de ensayos clínicos aleatorizados. Los resultados mostraron que las personas que consumieron suplementos de vitamina D2 registraron una disminución en los niveles de vitamina D3 frente a quienes no tomaron el suplemento.

En varios estudios incluidos en el análisis, las concentraciones de vitamina D3 quedaron incluso por debajo de las observadas en el grupo de control.

Actualmente existen dos formas principales de suplementos de vitamina D: D2 y D3. La vitamina D3 se produce de forma natural mediante la exposición a la luz solar. Los autores del estudio indicaron que el organismo utiliza esta variante con mayor eficiencia para aumentar los niveles generales de vitamina D.

Emily Brown, investigadora doctoral de la Universidad de Surrey y líder del estudio, explicó que los suplementos de vitamina D resultan importantes entre octubre y marzo en el Reino Unido. Durante esos meses el cuerpo no logra producir suficiente vitamina D por exposición solar.

Brown afirmó que el equipo identificó un efecto antes desconocido relacionado con la vitamina D2. Según indicó, esta variante podría disminuir los niveles de vitamina D3 en el organismo. También señaló que, según las necesidades individuales, la vitamina D3 podría resultar más beneficiosa para la mayoría de las personas.

La investigación también reforzó hallazgos de un estudio previo publicado en Frontiers in Immunology. Ese trabajo estuvo liderado por el profesor Colin Smith, también de la Universidad de Surrey.

Según los investigadores, las vitaminas D2 y D3 no cumplen funciones idénticas en el apoyo al sistema inmunológico.

Smith indicó que la vitamina D3 parece modificar el sistema inmunológico y ayudar al organismo en la defensa contra virus y bacterias. El académico explicó que el estudio mostró que la vitamina D3 estimula el sistema de señalización de interferón tipo I, considerado una parte esencial de la primera línea de defensa del cuerpo.

Los autores señalaron que se requieren más investigaciones para definir las diferencias funcionales entre las vitaminas D2 y D3 antes de establecer cuál debería ser la principal opción de suplementación.

La profesora Cathie Martin, líder de grupo en el John Innes Centre, afirmó que la investigación resaltó la importancia de garantizar acceso a vitamina D3 de origen vegetal en el Reino Unido.

Por su parte, Martin Warren, director científico del Quadram Institute, indicó que la deficiencia de vitamina D continúa como un problema relevante de salud pública, sobre todo durante los meses de invierno.

Warren sostuvo que encontrar la forma más efectiva de suplementación o fortificación con vitamina D resulta clave para mejorar la salud de la población.

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