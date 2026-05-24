¿Casualidad o evolución? Un estudio de la Universidad de Oxford con monos explica por qué el 90% es diestro: el tamaño del cerebro fue clave

Científicos analizaron 41 especies de primates y descubrieron que el bipedismo y la expansión del cerebro ayudan a explicar por qué la mayoría de humanos es diestra.

Durante décadas, científicos han intentado entender por qué cerca del 90% de las personas usa principalmente la mano derecha. Esa preferencia aparece en casi todas las culturas humanas y no tiene equivalente claro entre otros primates. Ahora, un estudio publicado en la revista PLOS Biology identificó dos factores asociados con ese fenómeno: el bipedismo y el aumento del tamaño del cerebro.

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad de Oxford y la Universidad de Reading, en el Reino Unido. El equipo analizó patrones de lateralización manual —la preferencia por usar una mano sobre la otra— en 41 especies de primates antropoides. El conjunto de datos incluyó información de 2.025 individuos.

Los investigadores estudiaron dos aspectos distintos. Por un lado, evaluaron la dirección de la preferencia manual, es decir, si una especie tendía a usar más la mano derecha o la izquierda. Además, analizaron la intensidad de esa preferencia.

El estudio encontró que los humanos son un caso excepcional dentro de los primates. Aunque algunas especies mostraron inclinaciones moderadas hacia una mano específica, ninguna presentó un predominio tan marcado hacia la derecha como Homo sapiens.

Los científicos observaron que ese carácter excepcional desaparecía al incluir dos variables en los modelos evolutivos: el tamaño cerebral y la proporción entre brazos y piernas. Esta última medida, llamada índice intermembral, permite estimar adaptaciones relacionadas con el movimiento.

En los humanos, las piernas son considerablemente más largas que los brazos, una característica asociada con el desplazamiento bípedo. Según los autores, esa adaptación habría liberado las manos de funciones locomotoras y favorecido una especialización más marcada.

El estudio también relacionó el crecimiento cerebral con la aparición de una lateralización más extrema. Los investigadores explicaron que las regiones cerebrales vinculadas con la coordinación motora y algunas funciones cognitivas muestran especialización entre hemisferios, un fenómeno asociado con la preferencia manual.

Para desarrollar el análisis, el equipo combinó métodos comparativos evolutivos con un metaanálisis de estudios previos sobre comportamiento manual en primates. Además de humanos, el trabajo incluyó chimpancés, gorilas, orangutanes y distintas especies de monos.

Los resultados indicaron que otras especies pueden presentar preferencias manuales, pero estas suelen variar más entre individuos y no alcanzan la uniformidad observada en humanos.

El estudio también reconstruyó posibles patrones de lateralización en especies extintas del linaje humano. Los autores plantearon que una fuerte preferencia manual apareció temprano en la evolución de los homínidos, mientras que la inclinación extrema hacia la derecha se consolidó con el surgimiento del género Homo.