Ciencia

Canas: estos hábitos aceleran su aparición y esto dice la ciencia sobre revertirlas

Las canas pueden aparecer antes de lo esperado por factores como estrés, tabaquismo y nutrición. Expertos explican qué las causa y si es posible revertirlas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Factores como el estrés, el sol y la dieta afectan la melanina del cabello y pueden acelerar la aparición de canas.
Factores como el estrés, el sol y la dieta afectan la melanina del cabello y pueden acelerar la aparición de canas. (Canva stock/Neziha Kalı Ertuğrul de Getty Images / doucefleur's Images)







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