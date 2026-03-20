Canas: estos hábitos aceleran su aparición y esto dice la ciencia sobre revertirlas

Factores como el estrés, el sol y la dieta afectan la melanina del cabello y pueden acelerar la aparición de canas.

Las canas aparecen con frecuencia desde la juventud. Su presencia aumenta entre los 30 y 40 años. Aunque se asocian con el envejecimiento, diversos factores influyen en su desarrollo. Algunos hábitos y condiciones pueden acelerar este proceso.

El dermatólogo Pedro Barbosa, del Hospital Universitario Austral, explicó las principales causas. También aclaró si es posible revertir la canicie cuando no responde a la genética.

La melanina define el color del cabello

La melanina es el pigmento que da color al cabello. Se produce en células llamadas melanocitos. Cuando los folículos pierden esta sustancia, no la recuperan por sí solos.

El especialista indicó que las células madre del cuero cabelludo forman el cabello. Otras células generan melanina y protegen contra la radiación UV. Con el paso del tiempo, estas últimas pierden eficiencia. En cierto punto dejan de producir pigmento. El cabello crece sin color.

La edad de aparición varía según el origen étnico. En las personas caucásicas surge cerca de los 30 años. En asiáticos ocurre más tarde. En afrodescendientes, inicia cerca de los 40 años.

Estrés y caída del cabello

El estrés influye en la aparición de canas; la activación del sistema nervioso simpático agota las células madre de los melanocitos.

El médico explicó que estas células entran en un estado de shock temporal. Esto afecta la producción de pigmento. También se relaciona con la caída abundante del cabello.

Fumar acelera el encanecimiento

El tabaquismo se vincula con la aparición temprana de canas. Una investigación encontró que los fumadores tienen 2,5 veces más probabilidades de encanecer antes de los 30 años.

El estudio señaló que fumar contrae los vasos sanguíneos. Esto reduce el flujo hacia los folículos pilosos. Como resultado, aumenta la caída del cabello y se acelera la pérdida de color.

El impacto del sol en el cabello

La exposición a rayos UV provoca daños en el ADN. Este efecto altera la función de las células melanocíticas. El daño es irreversible y afecta la pigmentación del cabello.

Nutrición y salud capilar

La alimentación influye en la producción de melanina. El déficit de nutrientes como vitamina B12, hierro, ácido fólico y zinc afecta el color del cabello.

Estos micronutrientes ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación. Su presencia beneficia al organismo y al cabello. Sin embargo, la evidencia científica aún requiere más estudios.

El especialista recomendó una dieta balanceada. Sugirió incluir frutas, verduras y alimentos probióticos. También aconsejó evitar productos ultraprocesados.

¿Se pueden revertir las canas?

No existe evidencia de que las canas puedan revertirse de forma natural cuando el folículo pierde melanina. El dermatólogo indicó que no hay suplementos capaces de devolver el color al cabello.

En casos asociados a la alimentación, recomendó acudir a un especialista. El seguimiento médico permite evaluar cada situación de forma individual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.