Ciencia

Bacteria intestinal acelera la pérdida de memoria: estudio revela cómo afecta al cerebro

Investigación internacional detalla cómo cambios en la microbiota intestinal influyen en la memoria y abre la puerta a nuevos tratamientos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos hallan que el intestino influye en la memoria. Una bacteria y la inflamación afectan la conexión con el cerebro.
Científicos hallan que el intestino influye en la memoria. Una bacteria y la inflamación afectan la conexión con el cerebro. (Canva Stock/Tharakorn y Jgroup de Getty Images)







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