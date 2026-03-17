Ciencia

Atún en aceite tendría más mercurio: advertencia de especialista genera debate sobre su consumo

Una especialista detalla por qué el atún en aceite puede tener más mercurio y qué medidas tomar para reducir riesgos en la alimentación

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El atún en aceite tendría más mercurio que el natural. Experta explica efectos en la salud y cómo disminuir la exposición a este metal.
El atún en aceite tendría más mercurio que el natural. Experta explica efectos en la salud y cómo disminuir la exposición a este metal. (Canva stock/Aflo Images/towfiqu barbhuiya)







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