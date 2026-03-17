Atún en aceite tendría más mercurio: advertencia de especialista genera debate sobre su consumo

El atún en aceite tendría más mercurio que el natural. Experta explica efectos en la salud y cómo disminuir la exposición a este metal.

La elección entre atún en agua o en aceite genera dudas. Una especialista advierte que la presentación en aceite podría implicar una mayor exposición a mercurio, un metal tóxico presente en los peces.

Las latas de atún permiten conservar el alimento por más tiempo. Este envase mantiene sus propiedades y evita el deterioro. Sin embargo, la forma de preparación del producto abre un debate sobre cuál opción resulta más conveniente para la salud.

La doctora y divulgadora Isabel Viña abordó el tema en un video publicado en TikTok. En su análisis, explicó diferencias clave entre el atún en agua y el atún en aceite.

Según indicó, si usted busca reducir la ingesta de mercurio, la mejor alternativa es el atún al natural. Señaló que los medios grasos favorecen la acumulación de este metal pesado.

La especialista precisó que el atún en aceite o en escabeche puede contener entre ocho y diez microgramos más de mercurio que el atún en presentación natural. Este dato marca una diferencia relevante entre ambas opciones.

Viña también recomendó que, si usted prefiere el atún en aceite vegetal, oliva o girasol, elimine el líquido antes de consumirlo. Luego puede agregar otro aderezo.

Impacto del mercurio en la salud

El mercurio es un elemento químico presente en la corteza terrestre. También llega al ambiente por procesos industriales como la combustión.

Este compuesto se transforma en metilmercurio por acción microbiana. Los peces lo ingieren y luego pasa a los seres humanos a través del consumo.

La exposición a este metal puede afectar el sistema nervioso central. También puede generar alteraciones en el peso y problemas renales.

El cerebro puede sufrir efectos importantes. Entre ellos destacan cambios en la conducta, dificultades en el lenguaje, problemas de memoria y pérdida de algunos sentidos.

Recomendaciones sobre el consumo

Para reducir la exposición al mercurio, la doctora aconsejó elegir atún en lata al natural. Otra opción es sustituir el aceite original por uno de origen virgen.

Este tipo de aceite no pasa por procesos de refinamiento. Por esa razón, conserva mejor sus propiedades nutricionales.

Además, mantiene compuestos beneficiosos como polifenoles y antioxidantes. Estos elementos aportan al sabor y al valor nutricional del alimento.

@isabelvinabas Atún en lata al natural o en aceite cuál es mejor ♬ sonido original - Isabel Vina

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.