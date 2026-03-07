Ciencia

Arqueólogos prueban bebida alcohólica enterrada por más de 150 años y el resultado sorprende a investigadores

Una botella de alcohol enterrada desde el siglo XIX apareció en una excavación en Utah. Científicos extrajeron una muestra y comprobaron que el sabor aún es perceptible

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Hallazgo arqueológico en Utah revela una botella de alcohol de más de 150 años. Investigadores analizaron el líquido y detectaron sabores aún reconocibles.
Hallazgo arqueológico en Utah revela una botella de alcohol de más de 150 años. Investigadores analizaron el líquido y detectaron sabores aún reconocibles. (Utah State Historic Preservation Office/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaUtahEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.