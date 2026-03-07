Arqueólogos prueban bebida alcohólica enterrada por más de 150 años y el resultado sorprende a investigadores

Hallazgo arqueológico en Utah revela una botella de alcohol de más de 150 años. Investigadores analizaron el líquido y detectaron sabores aún reconocibles.

Un equipo de arqueólogos encontró una botella de bebida alcohólica sellada que permaneció enterrada entre 150 y 180 años en la antigua ciudad minera de Alta, en Utah, Estados Unidos. Los investigadores incluso lograron probar una pequeña muestra del líquido para estudiar su estado de conservación.

El hallazgo ocurrió durante un proyecto de construcción que derivó en una excavación arqueológica más amplia. El sitio funcionó como un importante centro de minería de plata a finales del siglo XIX.

Durante la exploración, los especialistas recuperaron miles de objetos históricos que permiten reconstruir la vida cotidiana de aquella comunidad minera.

Entre los artefactos aparecieron un casco de cuero usado por mineros, balas, copas de licor y un halter de aproximadamente siete kilogramos. Sin embargo, el objeto que generó mayor interés fue la botella de alcohol aún sellada, posiblemente producida entre 1870 y 1890.

Para evitar daños en el objeto histórico, los arqueólogos evitaron abrir la botella. En su lugar establecieron una colaboración con una destilería local para analizar el contenido sin alterar el recipiente.

Los especialistas utilizaron una aguja delgada para extraer una pequeña muestra a través del corcho. El procedimiento permitió realizar análisis químicos y una degustación controlada.

De acuerdo con Isaac Winter, especialista de la destilería High West, el líquido sorprendió por su nivel de conservación pese al largo tiempo bajo tierra.

El experto explicó que la bebida todavía presentaba notas de frutas secas y un ligero toque de vinagre. Según indicó a CNN, el sabor se mantuvo perceptible pese a permanecer enterrado durante más de un siglo.

La identidad exacta del alcohol aún no se determina. Los investigadores consideran que podría tratarse de un tipo de jerez o una cerveza elaborada a finales del siglo XIX.

Alta fue una de las ciudades más productivas de minería de plata en Utah antes de iniciar su declive a principios del siglo XX. En la actualidad, el lugar es conocido principalmente como destino turístico de deportes de invierno.

Los científicos planean realizar pruebas adicionales para identificar con mayor precisión la composición del líquido. El objetivo es comprender mejor los hábitos de consumo de los mineros y habitantes de la región durante aquella época.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.