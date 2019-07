...and liftoff of three Exp 60 crewmates on time today at 12:28pm ET to the International Space Station. They'll dock to their new home in space at 6:51pm. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut



Who's onboard:@AstroDrewMorgan@Astro_Luca

Alexander Skvortsov pic.twitter.com/8ZJAaMVZM9