“Cuando comencé a estudiar en el cole era muy conformista, pero vi a mis compañeras ‘empucharse’ y seguí su ejemplo. Quise entrar al Colegio Científico y no pude porque las notas no me dieron, entonces me dispuse a estudiar muchísimo y a mejorar mis calificaciones. ¡Lo logré! Conseguí la beca de la Fundación Monge y ahora voy para Nueva York. La beca me ha enseñado a no colapsar ante los problemas y a seguir luchando”, manifestó Mora.