“En China sí se ha hecho CRISPR en embriones, pero en embriones inviables que no iban a utilizarse en una FIV, es decir, en embriones que se veía que tenían algún defecto o que no iban a resistir un embarazo y morirían en gestación. Entonces esos embriones no se implantan y en China los utilizan con CRISPR para decir solamente ‘sí podemos editar genes’, pero nunca se había visto con fines reproductivos, no está permitido”, apuntó en una entrevista anterior la genetista tica Gabriela Chavarría.