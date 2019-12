El anuncio del nacimiento sorprendió a todo el mundo en noviembre de 2018. El científico He Jiankui reveló en Hong Kong que había modificado embriones en el marco de una fecundación in vitro para una pareja, con el fin de crear una mutación de sus genomas que les brindaría una inmunidad natural contra el virus del sida, el VIH, durante su vida. El procedimiento no tenía ninguna justificación médica, puesto que ya existen técnicas para impedir su contaminación por el padre seropositivo.