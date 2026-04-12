Ciencia

Alineación planetaria en abril: fechas y claves para observar el fenómeno en el cielo

El mes concentra desfiles de planetas al amanecer y encuentros visibles al atardecer

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Por Jailine González Gómez
La Luna y Júpiter se alinean el 26 de marzo. El evento podrá observarse a simple vista al anochecer desde Costa Rica. [Imagen con fines ilustrativos]
Abril reúne alineaciones y conjunciones planetarias visibles en distintos momentos del día. [Imagen con fines ilustrativos] (ESO/Y. Beletsky/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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