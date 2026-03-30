Ciencia

Alimentos que sí influyen en cómo usted envejece: la clave no está en un producto milagro

La ciencia revela qué alimentos ayudan a envejecer mejor. No existen fórmulas mágicas, sino hábitos sostenidos que protegen la salud, la fuerza y la mente con el paso de los años

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una dieta equilibrada y sostenida en el tiempo resulta clave para envejecer con salud y mantener funciones físicas y mentales.
Una dieta equilibrada y sostenida en el tiempo resulta clave para envejecer con salud y mantener funciones físicas y mentales. (Canva stock/SUMALI IBNU CHAMID de Alemedia.id /Motortion de Getty Images)







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