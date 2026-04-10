Ciencia

40 000 km/h, 3000 °C y pérdida de señal: conozca a qué se enfrentarán los astronautas de Artemis II en su regreso a la Tierra este viernes

La cápsula Orion enfrentará calor extremo, fuerzas de gravedad y minutos sin comunicación durante su reentrada

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Por Jailine González Gómez
NASA’s Space Launch System rocket carrying the Orion spacecraft with NASA astronauts Reid Wiseman, commander; Victor Glover, pilot; Christina Koch, mission specialist; and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, mission specialist onboard launches on the Artemis II mission, Wednesday, April 1, 2026, from Launch Complex 39B at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. NASA’s Artemis II mission will take Wiseman, Glover, Koch, and Hansen on a 10-day journey around the Moon and back aboard their Orion spacecraft. The quartet launched at 6:35 p.m. EDT, from Launch Complex 39B at the Kennedy Space Center. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky)
El regreso de Artemis II combina velocidad, calor extremo y control automatizado. (Joel Kowsk/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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