3I/ATLAS: lo que la ESA descubrió en rayos X sobre el cometa interestelar

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue captado en rayos X por la ESA. Su brillo ofrece pistas sobre su composición, incluidas moléculas invisibles a otros telescopios

Por Silvia Ureña Corrales
Un resplandor en rayos X permitió estudiar gases ocultos en el cometa 3I/ATLAS, según datos del telescopio XMM-Newton
Un resplandor en rayos X permitió estudiar gases ocultos en el cometa 3I/ATLAS, según datos del telescopio XMM-Newton (ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team/ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team)







