Yonathan Fernández, del ejército chileno a tres Juegos Olímpicos de Invierno

Yonathan Fernández aprendió a esquiar en 2008, cuando tenía 21 años y entró en el ejército. Han pasado catorce desde entonces y afronta en Pekín sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, tras haber participado en Sochi-2014 y Pyeongchang-2018.

En su país trabaja como instructor en la Escuela de Montaña del Ejército en Los Andes y al mismo tiempo va cumpliendo sueños olímpicos.

"Ha sido un largo camino. A través del ejército. Soy boina verde, instructor de montaña del ejército de Chile y ahí pude conocer el tema del esquí. Posteriormente a ello, cuando ya salí a trabajar profesionalmente,me incluyeron en la selección militar de esquí y ahí se inició todo este lindo proceso", explica Yonathan Fernández a la AFP.

Hace cuatro años, sus dotes para enseñar a esquiar le sirvieron para ayudar a dos amigos, el mexicano Germán Madrazo y el tongano Pita Taufatofua, a cumplir su sueño olímpico. Les ayudó a prepararse y lograr los puntos necesarios para estar en los Juegos de 2018.

"Si le hubiéramos pagado por lo que hizo por nosotros, le habríamos tenido que pagar muchísimo dinero", explicaba a la AFP hace cuatro años Madrazo. "Nos prestaba todo, desde ceras a esquíes. Se movía de una forma desinteresada con la motivación de que el equipo saliera adelante", añadía el mexicano.

En esta oportunidad, Yonathan Fernández se ha tenido que preocupar de su propia clasificación a Pekín, dado que no pudo tener una tan buena preparación como en los dos anteriores Juegos Olímpicos, ya que las protestas en Chile a finales de 2019 y principios de 2020 y el covid incidieron en sus planes de preparación, interrumpiendo sus prácticas durante diez meses.

"Para poder llegar hasta acá fueron 18 meses de clasificación bastante duros. Entre medio hay un problema que vivimos como país y que fue un estallido social, donde la gente empezó a expresarse de manera un poco caótica algunos, y otros de manera muy pacífica. Como militares, nuestro rol es siempre estar al servicio de la patria, tuvimos que salir a la calle y tener un poco el control y eso paró y discontinuó el entrenamiento que tenía. Posteriormente a ello llegó la pandemia donde tuve que emplearme en terreno, en la calle controlando permisos, controlando filas de bancos, seguridades de casas, rescates sanitarios, hospitales, etcétera. Fue un período superinterrumpido en cuanto a lo deportivo, pero por otra parte siempre tuve la necesidad de poder servirle a mi país, porque en el fondo esa es mi profesión y eso es lo que yo siempre quise hacer, ayudar", explica.

"Es mi trabajo y lo hago con corazón y nunca cuestioné que no debía hacerlo. Lo hice siempre con pasión, para ayudar a la patria y no tengo nada de qué quejarme. Fueron diez meses sin entrenar bien. Había semanas que no podías entrenar, con mucho cansancio, había que controlar a la gente con el toque de queda de la pandemia. Todo eso en plena clasificación olímpica. Pero lo pude sacar con corazón y esfuerzo y eso mis jefes lo saben y me felicitan por ello", señala.

Esos diez meses casi sin entrenar hacen que para Yonathan Fernández éste haya sido el más difícil de los tres ciclos olímpicos que vivió.

"Pasé un período muy inestable, sin poder entrenarme como quería. Un mes con el estallido social y nueve con la pandemia. Tuve que hacer un triple esfuerzo. Bajé el nivel pero no por culpa del ejército. Es mi profesión y así es la vida. O dejaba ese nuevo sueño olímpico o seguía. Y pude seguir. Hay deportistas que tenemos dualidad de función que no estamos al cien por cien dedicados al deporte. Hay deportistas en los Juegos que tienen patrocinadores o que están dedicados al cien por cien. Yo estoy en una categoría distinta, pero pude clasificar", recuerda, con agradecimiento a los mandos del ejército que lo ayudaron, y a su familia por los sacrificios, por el tiempo robado entrenando en sus particulares circunstancias

"Estuvo muy difícil el tema de entrenar y de poder llegar hasta acá, pero gracias a Dios se pudo pasar ese obstáculo que me dio la vida de ayudar a la gente en este tema pandémico. Posteriormente me vine a Europa para poder mejorar mi puntaje y obtener el cupo durante el Mundial, en un resultado que no fue el mejor debido a todo lo anterior", añade.

Yonathan Fernández tiene su debut en las pruebas de fondo el martes. En sus terceros Juegos busca superar lo logrado en 2014 (83º) y 2018 (98º), aunque sabe que será difícil porque su preparación no fue la misma.

psr/iga