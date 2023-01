Xavi Hernández matiza sus palabras sobre Dani Alves: "No fui contundente"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, matizó las declaraciones realizadas el sábado en las que pareció apoyar a su excompañero brasileño Dani Alves, en prisión desde el jueves por una acusación por agresión sexual.

"Ayer se malinterpretó lo que quería decir sobre Dani Alves. Quizás no estuve suficientemente contundente con mis palabras y es importante que me explique", comenzó Xavi su rueda de prensa después de la victoria del Barça sobre el Getafe (1-0) este domingo.

"Es un tema muy escabroso y ayer (sábado) obvié hablar de las víctimas. No estuve afortunado. Hay que condenar todo este tipo de actos, lo haya hecho Dani o cualquier otra persona. Pido disculpas a la víctima, a las víctimas tanto de violencia de género y de este tipo de violaciones", añadió Xavi.

"Dicho esto, me sabe mal que Dani haya podido cometer este tipo de actos, me sorprende y todo mi apoyo a la víctima. No estuve acertado", insistió Xavi, que reconoció que no pasó "un día agradable" después de la gran cantidad de críticas que recibió por sus declaraciones del sábado.

En la previa al duelo con el Getafe, Xavi se mostró "en estado de shock", "sorprendido e impactado" por las acusaciones de agresión sexual que una joven de 23 años presentó contra Dani Alves.

"Me sabe muy mal por él, estoy sorprendido por cómo era cuando estaba aquí con nosotros", añadió sin hacer ninguna referencia a la supuesta víctima.

El jugador brasileño de 39 años fue despedido por el club mexicano Pumas tras su detención y una jueza dictaminó su entrada en prisión sin fianza en Barcelona el pasado jueves.

Alves, que jugó ocho temporadas en el Barcelona, entre 2008 y 2016, regresó al club catalán por un corto período de tiempo la pasada temporada, a las órdenes de Xavi.

La policía catalana informó que recibió una denuncia el 2 de enero por parte de una mujer que acusó a Alves de agresión sexual.

Mientras la policía declinó ofrecer detalles sobre el caso, una fuerte cercana a la investigación dijo a la AFP que Alves está acusado de agresión sexual.

La mujer reiteró su acusación el viernes ante el juez, añadió la fuente.

La presunta agresión sexual tuvo lugar en una popular discoteca de Barcelona, en la madrugada del 31 de diciembre, según informaciones de la prensa española.

Alves fue un jugador clave en la época dorada del Barcelona, ganando tres Champions League con el club, y seis títulos de liga española.

bur-mcd/dam