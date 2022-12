Wojciech Szczesny, el bromista que detuvo el penal de Messi

"¿La clave para detener a Mbappé? ¡Yo mismo!": el guardameta polaco Wojciech Szczesny, heroico desde el inicio del Mundial-2022 bromeó, pero es en efecto el mayor valor de los suyos para desafiar a los vigentes campeones franceses en los octavos de final del domingo.

Con un ataque poco acertado (dos goles en tres partidos del grupo C), un guardameta con total confianza es un seguro incalculable. Con dos goles encajados solamente, Szczesny es el portero que más ha "evitado", según el estadístico Opta.

"Sin él, no estaríamos clasificados" segundos (con 4 puntos) por detrás de Argentina, valora el periodista Kamil Kolsut al ser preguntado por la AFP.

"Es el jugador más importante del equipo. No Robert Lewandowski, que tiene que ayudar en defensa y no tiene la posibilidad de trabajar delante", añade.

Las declaraciones de Szczesny pueden sonar a broma, con la UEFA tomando el guante del polaco para publicar en Twitter imágenes del gol encajado contra Kylian Mbappé en el partido Juventus de Turín-París SG de Liga de Campeones del 2 de noviembre... pero es una advertencia a tomarse en serio.

"Lionel Messi, ¡Te estudio!", avisó el portero con 69 partidos como internacional antes de enfrentarse contra Argentina en el último partido de fase de grupos del miércoles. Prueba de ello, fue la magnífica atajada al penal lanzado por la 'Pulga', que no evitó sin embargo la derrota (2-0).

"Fue duro (...) pero, por suerte, Szczesny está en muy buena forma", reveló el seleccionador Czeslaw Michniewicz, lamentando que Lewandowski, por su parte, no esté suficientemente "asistido" por sus compañeros.

El guardameta de 1,96 metros ya estuvo en estado de gracia durante la victoria por 2-0 contra Arabia Saudita el 26 de noviembre, deteniendo un penal y bloqueando otro disparo inmediatamente posterior, tras el 0-0 contra México del 22 de noviembre.

En su puesto, "no podemos convertirnos en héroes marcando goles pero, al menos, podemos intentar ayudar al equipo", declaró entonces el nativo de Varsovia. "Forma parte del trabajo. Jugamos el partido dentro de nuestra cabeza y analizamos al adversario durante horas. Analizamos siempre a los tiradores de penales. A veces tiene sentido, otras no sirve para nada".

Formado en el Arsenal bajo la tutela de Arsene Wenger, Szczesny ha vivido episodios de mala suerte en numerosas ocasiones en su carrera.

En 2008, el hijo del exinternacional polaco Maciej Szczesny se rompió los dos antebrazos durante un entrenamiento. Durante la Eurocopa-2012, recibió una tarjeta roja en su primer partido. Y, durante la última edición del campeonato continental, el exjugador de la AS Roma concedió un gol contra su propia portería en el partido de debut contra Eslovaquia (derrota 2-1).

Pero a sus 32 años, y en su segunda y seguramente última Copa del Mundo, el polaco parece finalmente reconciliado con la suerte... al menos sobre el terreno de juego.

Después de haber tocado a Messi en el rostro durante un duelo aéreo el miércoles, propuso al argentino apostar 100 euros a que el penal no sería concedido por el VAR. ¡Apuesta perdida!

"No sé si está permitido en la Copa del Mundo, puede que incluso me castiguen por eso, pero me da igual", bromeó después ante los medios. "Tampoco voy a pagarla. A Messi le dan igual 100 euros, ¡creo que no los necesita!"

