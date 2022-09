Wimbledon-2021, un último Grand Slam con sabor amargo para Roger Federer

Hubert Hurkacz quedará para siempre en la historia del tenis como el último rival de Roger Federer en un Grand Slam: fue el 7 de julio de 2021 en cuartos de final de Wimbledon cuando el gigante polaco batió al suizo, que este jueves anunció su retirada.

Los últimos sets de los grandes campeones no son siempre los más gloriosos: Serena dijo adiós en el pasado US Open con un 6-1 en contra y Federer se despidió de su jardín de Wimbledon, donde se coronó en ocho ocasiones, encajando un 'rosco' ante Hurkacz, con el que perdió 6-3, 7-6 (7/4) y 6-0.

Una última aparición en pista con sabor amargo, pese a que entonces, nadie del público ni el propio tenista, pensaba que sería su último partido en un Grand Slam.

"No lo sé, realmente no lo sé", respondió entonces al ser preguntado si volvería a jugar en el All England Club. "Claro que querría regresar y jugar de nuevo, pero a mi edad nunca se sabe lo que puede pasar", añadió.

Después de más de un año de ausencia y una doble operación en su maltrecha rodilla derecha, Federer había hecho de Wimbledon su gran objetivo para la temporada 2021.

Y después de sus sólidas victorias contra el británico Cameron Norrie y el italiano Lorenzo Sonego, soñaba incluso con poderse tomar la revancha por la final perdida en 2019 contra Novak Djokovic.

Pero todo ello sin contar con el temible polaco, quien armado con un servicio impecable (79% de primeros servicios, 10 'aces'), tomó rápidamente ventaja y se apuntó el primer set.

Federer no había dicho su última palabra e hizo el 'break' de entrada para colocarse 3-0 en el segundo set, aunque el polaco recuperó el servicio unos juegos más adelante y la manga se resolvió en el 'tie break', un ejercicio en el que era casi imbatible en sus buenos tiempos... Pero esta vez acabaría cediendo, con un enésimo error con su golpe de derecha (más de 30 en todo el partido), permitiendo a Hurkacz colocarse con ventaja de 2-0.

El último set fue un calvario. Impotente, la mirada al vacío pese a los tímidos intentos de apoyo de sus allegados, el suizo ve como su rival gana juego tras juego, antes de inclinarse en solo 1h49 de juego.

Era solo la tercera vez en su carrera que Federer no lograba al menos ganar un set en un partido en Wimbledon (la anterior fue en 2002 contra Mario Ancic, un año antes de su primer título) y Hurkacz era el tercer jugador que conseguía infligir un 'rosco' a Federer en un Grand Slam.

Unas semanas más tarde, Federer anunció su renuncia a los Juegos de Tokio por la necesidad de operarse de nuevo de su rodilla derecha, y la sombra de una eventual retirada era cada vez mayor.

No obstante, reapareció en la hierba londinense el pasado mes de julio... impecablemente vestido de traje y corbata para celebrar el centenario de la pista central.

"Mis mayores victorias y mis mayores derrotas ocurrieron aquí. Trataré de volver como jugador", declaró con una gran sonrisa ante una estruendosa ovación del público. Pero eso ya no será posible.

