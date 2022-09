Wall Street vuelve a cerrar en fuerte baja

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte baja el jueves tras cortar una racha de caídas el miércoles, debido a un aumento de las tasas de los bonos del Tesoro y ajustes de cartera cuando se acerca el final del trimestre.

El Dow Jones perdió 1,54% a 29.225,60 puntos, el Nasdaq 2,84% a 10.737,50 y el S%P 500 2,11% a 3.640,47 unidades.

Luego de un paréntesis el miércoles con un renovado optimismo del mercado, el S&P 500 volvió a caer y registró un nuevo mínimo desde noviembre de 2020.

"Las condiciones del mercado son de poca liquidez en este momento", explicó Karl Haeling, de LBBW. "Hay mucha volatilidad. Hay un poco de temor por lo que pasó ayer en el Reino Unido", añadió.

El miércoles el Banco de Inglaterra sorprendió a los operadores al anunciar que, hasta mediados de octubre, comprará títulos de deuda soberana para tratar de estabilizar el mercado obligatorio británico.

Para Karl Haeling, Wall Street se vio sacudida por ajustes de portafolio al final del trimestre, con muchos gestores deshaciéndose masivamente de las acciones.

Edward Moya, de Oanda, evocó la influencia de las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal, que retomaron el discurso de su presidente, Jerome Powell, de la semana pasada.

"No podremos tener una economía sana y un mercado de trabajo en buen estado si no conseguimos volver a la estabilidad de precios", sostuvo el presidente de la filial de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a la cadena CNBC. Además, consideró que el nivel actual de tasas de la Fed aún no es "restrictivo", lo que significa que no induce una desaceleración económica.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, sostuvo que la interpretación de los mercados según la cual habrá "un buen número de alzas de tasas" este año es "correcta".

Ya tensos, los inversores recibieron negativamente el principal indicador del día, las nuevas inscripciones a los subsidios de desempleo, que se ubicaron en un mínimo desde fines de abril, muy por debajo de las 215.000 esperadas, señal de que el mercado de trabajo no cede a pesar de las medidas de la Fed para enfriar la economía.

"Los activos de riesgo (entre ellos las acciones) no tienen ninguna chance de repuntar realmente si la economía sigue mostrando resiliencia cuando la inflación es sensiblemente superior a las tasas de la Fed", estimó Edward Moya.

Las declaraciones de los banqueros centrales y las cifras de subsidios de desempleo impulsaron las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, que pasaron a 3,77% desde 3,73% el miércoles para los papeles a 10 años.

El sector tecnológico, que recuperó terreno el miércoles, se vio nuevamente golpeado este jueves y varios gigantes bajaron, como Alphabet (-2,63%), Nvidia (-4,05%) o Tesla (-6,81%).

tu/nth/mr/dl