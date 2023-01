Wall Street termina a la baja tras cifras de empleo en EEUU

La bolsa de Nueva York terminó a la baja el jueves luego de datos que mostraron la solidez del mercado laboral en Estados Unidos, que podrían alentar a la Reserva Federal a seguir con su política de subir las tasas de interés.

Aunque los datos generales de empleo para diciembre se conocerán el viernes, las cifras del sector privado fueron mejores a lo esperado, a pesar de un fuerte ajuste de política monetaria por parte del banco central estadounidense que busca frenar el consumo y la inversión.

Las empresas privadas de Estados Unidos crearon muchos más puestos de trabajo de lo esperado el mes pasado, en un mercado laboral muy fuerte aunque con disparidades entre sectores, según datos difundidos el jueves.

En el último mes de 2022, las empresas privadas crearon 235.000 empleos, según la encuesta mensual de ADP/Stanford Lab, mucho más de los 148.000 a 153.000 que esperaban diversos economistas.

El Dow Jones bajó así 1,02% a 32.930,08 puntos, el tecnológico Nasdaq perdió 1,47% a 10.305,24 unidades, y el índice ampliado S&P 500 bajó 1,16% a 3.808,10.

"La investigación de ADP presentó cifras más altas de lo esperado el mes pasado, y tuvo tendencia a subestimar las contrataciones en los últimos seis meses, por eso los inversores temen que el mercado laboral no vaya en la dirección que espera la Fed", resumió a la AFP Jack Ablin, de Cresset.

Los analistas prevén que el Departamento de Trabajo de cuenta de 210.000 contrataciones en diciembre, luego de 265.000 en noviembre. La tasa de desempleo debería permanecer estable en 3,7%, según el consenso de Briefing.com.

"Estamos nuevamente en la situación en la que buenas noticias aparecen como malas noticias", añadió el analista. La creación de puestos de trabajo es buena para los trabajadores pero significa mayor presión sobre los precios por la vía de la demanda.

Entre los valores del día, Amazon cayó 2,57% a 83,12 dólares al cierre, su nivel más bajo en cuatro años.

El grupo, que emplea a 1,5 millones de personas en el mundo y contrató fuertemente durante la pandemia para responder a la demanda de sus clientes, anunció 18.000 despidos este viernes, el recorte más grande en su historia.

Las acciones de la tienda de artículos para el hogar Bed Bath and Beyond se derrumbaron 29,88% a 1,69 dólares. Se trata del valor más bajo en 30 años, ya que la firma no excluye dar quiebra.

La tienda de farmacias Walgreens perdió de su lado 6,13% a pesar de haber obtenido resultados trimestrales mejores de lo esperado. La emprsa anunció una enorme reserva de fondos de 3.700 millones de dólares para financiar un acuerdo amistoso que terminará con demandas en el marco de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

vmt/spi/mr/yow