Vingegaard gana en Hautacam y sale muy reforzado de los Pirineos

El danés Jonas Vingegaard conquistó la 18ª etapa del Tour de Francia, este jueves con final en Hautacam, reforzando así su liderato en la clasificación general y dando un gran paso para llegar de amarillo a París.

El líder del Jumbo y Tadej Pogacar (UAE), actual campeón del Tour, libraron una épica batalla en esta última etapa montañosa de la 'Grande Boucle', de la que salió ganador el danés, quien después de haber aguantado los ataques de su rival esloveno en el Col de Spandelles demarró a 4,4 kilómetros de meta.

Hasta en cuatro ocasiones cambió de ritmo Pogacar, y en ninguna de ellas logró cortar la cadena que lo ataba a un Vingegaard que aumentó su ventaja sobre Pogacar en más de un minuto a tres etapas para el final.

Con la etapa del viernes apta para velocistas, la contrarreloj del sábado y el paseo por los Campos Elíseos en París por delante, los tres minutos y 26 segundos con los que Vingegaard cuenta de colchón en la general podrían servirle para añadir un primer Tour de Francia a su palmarés.

Parte de la suerte final de esta etapa, la cuarta ganada por un corredor danés en este Tour, se dirimió en la bajada del Col de Spandelles, donde primero estuvo a punto de caerse Vingegaard, aunque metros después fue el propio Pogacar el que se fue al suelo. Aunque el maillot amarillo le esperó, el esloveno, con una herida en la cara posterior del muslo, no volvió a mostrar el ímpetu que le había caracterizado hasta ese momento.

"Quise atacar en el descenso de Spandelles y fui un poco demasiado lejos y me caí. Esa caída me costó energía", explicó el maillot blanco esloveno.

Otro de los damnificados del día fue el colombiano Nairo Quintana, 13º en meta, y que cedió el cuarto puesto en la general al francés David Gaudu, y que se queda ya a más de cinco minutos y medio del podio.

"He dado todo, cuando se da se da todo, como el cerdo, lo dimos todo y es lo que hay, no fueron las mejores sensaciones, estoy un poco mal hoy de la respiración, pero no quiero decir que sea una excusa", confesó el líder del Arkea.

Y otro corredor 'cafetero', Daniel Martínez (Ineos), presente en la escapada formada en la primera subida del día, el Col d'Aubisque, y superviviente junto a Van Aert y el francés Thibaut Pinot, peleó por la victoria de etapa hasta los últimos kilómetros del puerto de Hautacam (13,6 kilómetros al 7,8%) aunque acabó cediendo al final para llegar a meta en séptimo puesto.

Para Vingegaard, de 25 años, fue su segunda victoria en este Tour, después de la que le aupó al liderato en los Alpes con final en el Col du Granon. Con los puntos sumados en Hautacam, el danés se aseguró vestirse con al menos un maillot importante en París, el maillot a lunares de la montaña.

El equipo Jumbo dominó tácticamente una etapa cuyos últimos kilómetros contaron con la presencia en el coche del director del Tour del presidente francés Emmanuel Macron.

El compañero de Vingegaard, el maillot verde belga Wout Van Aert, omnipresente y generoso en el esfuerzo por su jefe de filas, fue tercero en meta a 2 minutos y 10 segundos antes del galés Geraint Thomas, cuarto a menos de tres minutos.

"Todos mis compañeros estuvieron increíbles", alabó el maillot amarillo, que dedicó una alabanza especial al 'superman' belga, el otro gran protagonista de este Tour: "¡Ustedes lo han visto, dejó atrás a Pogacar!".

Antes de la salida en Lourdes de esta etapa de 143,2 kilómetros, tres nuevos corredores, el español Imanol Erviti, el cuatro veces ganador del Tour Chris Froome y el italiano Damiano Caruso, abandonaron la carrera luego de haber dado positivo en covid-19.

En un video colgado en las redes sociales, Froome anunció que estará en la próxima Vuelta a España.

