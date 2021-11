Villarreal contra Manchester United con los octavos de Champions en perspectiva

El Villarreal recibe el martes al Manchester United pos Solskjaer (17h45 GMT) en un duelo con un billete a octavos de la Champions en juego en el estadio de La Cerámica.

El equipo inglés lidera el grupo F con siete puntos, los mismos que tiene el conjunto español, a dos puntos del Atalanta italiano, tercer clasificado de la llave.

El 'Submarino Amarillo' se asegurará estar en la fase de eliminación directa de la Champions, siempre que logre imponerse al conjunto inglés y el Atalanta no gane en su visita al Young Boys suizo, último clasificado.

De la misma manera, el Manchester United también puede certificar su pase a octavos sobre la misma premisa de una victoria, acompañada de un tropiezo del Atalanta.

El Villarreal, tras un empate y una derrota iniciales, ha enderezado el rumbo en la Champions con sus dos últimas victorias sobre el Young Boys antes de enfrentarse a italianos e ingleses, sus principales rivales en la llave.

"Nos vamos a enfrentar al favorito, igualados a punto, lo afrontamos con la ilusión", dijo este lunes el técnico del Villarreal Unai Emery.

El 'Submarino Amarillo' cortó con un empate 1-1 en Vigo ante el Celta el pasado sábado una reacción de dos victorias consecutivas tras tres partidos sin ganar, dos de ellos derrotas, pero Emery se declara satisfecho con el juego de sus hombres.

"Veo muy bien al equipo, me ilusiono, me genera confianza, me multiplico en ayudar al equipo para que todo salga bien", afirmó Emery, cuya principal preocupación de cara al martes son las bajas.

El 'Submarino Amarillo' no puede contar con su delantero Gerard Moreno y son seria duda los también atacantes Paco Alcácer, con problemas musculares, y Arnaut Danjuma, tocado en el tobillo, mientras que el centrocampista Etienne Capoue también sufre problemas musculares.

"No sé los jugadores que vamos a tener disponibles mañana, pero necesitamos a los que estén en las mejores condiciones físicas y mentales, no podemos tener jugadores con dudas", aseguró Emery.

El United llega al estadio de La Cerámica a los mandos de Michael Carrick como entrenador interino tras la destitución el domingo del noruego Ole Gunnar Solskjaer, pero el Villarreal no se fía.

"Equipos de este nivel, ante situaciones de este tipo parece que se rebelan y sacan su mejor versión, tenemos que estar preparados para jugar contra el mejor Manchester United", advirtió este lunes el centrocampista Dani Parejo.

La derrota 4-1 el sábado en casa del Watford colmó el vaso de un United, que marcha en octava posición en la liga inglesa a doce puntos del líder Chelsea y que busca consolarse en la Champions con un pase a octavos de final.

"Tengo claro en mi cabeza lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo", dijo este lunes Carrick, asegurando que "es un reto y espero ganarlo".

"Iremos con el plan de salir del partido como líderes. Es un partido muy importante para los dos equipos", añadió el técnico del United.

Si el Villarreal cuenta con bajas significativas, el Manchester United también contará con algunos ausentes como los lesionados franceses Paul Pogba y Raphael Varane, mientras son duda Mason Greenwood, que dio positivo por Covid-19 o el delantero uruguayo Edinson Cavani.

En cambio, si será de la partida el astro luso Cristiano Ronaldo, que tras verse abocado a la repesca mundialista con su selección en este parón de selecciones, querrá evitar nuevas decepciones en la escena europea.

Alineaciones probables:

Villarreal: Rulli - Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán - Vicente Iborra (o Capoue), Parejo, Coquelin, Manu Trigueros - Boulayé Dia y Yeremy Pino (o Samu Chukwueze). Entrenador: Unai Emery.

Manchester United: De Gea - Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka - Fred, McTominay, Fernandes - Cristiano, Sancho, Rashford. Entrenador: Michael Carrick.

Árbitro: Felix Brych (GER)

