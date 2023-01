Video de Memphis recuerda a caso de Rodney King en California

Hace tres décadas, el video de un transeúnte de una salvaje golpiza de policías estadounidenses a un conductor negro los llevó a la justicia.

Su absolución un año después por la agresión a Rodney King incendió Los Ángeles, donde la ira por la violencia policial se extendió por toda la ciudad, con disturbios que dejaron decenas de muertos y causaron daños por valor de 1.000 millones de dólares.

Este viernes, Estados Unidos está de nuevo frente a un trágico video que muestra el brutal ataque de cinco policías de Memphis a un joven negro de 29 años.

Tyre Nichols falleció a consecuencia de las heridas el 10 de enero, tres días después de la golpiza.

Los cinco policías, todos negros, fueron despedidos y acusados por homicidio en segundo grado, entre otros cargos.

La relativa rapidez con la que las autoridades actuaron contrasta con la reacción oficial tras la paliza a Rodney King.

Pero ambos casos ganaron notoriedad debido a la existencia de material gráfico que prueba la brutalidad policial, dijo Jack Glaser, especialista de la Universidad de California, Berkeley, en prejuicios raciales de la policía.

"Antes de Rodney King, no había mucha gente con cámaras de video, y el hecho de que alguien tenía una cámara de video y pudo grabar eso, generó atención nacional", dijo a la AFP.

"Ahora, esto se ha disparado de forma exponencial con todo el mundo llevando constantemente (teléfonos inteligentes), además de la policía con cámaras corporales", agregó.

La existencia de imágenes, capturadas por la policía o por transeúntes, ayuda en los esfuerzos para que los oficiales rindan cuentas.

"Cuando eso falta, se tiende a una obstrucción y a una solidaridad entre los policías para proteger sus empleos".

Patrick Oliver, exjefe policial en Cleveland, Ohio, quien ahora dirige un programa de justicia criminal en la Universidad Cedarville, concuerda con que la relativa rapidez con la cual las autoridades actuaron es fruto de las pruebas.

"Es extraño" actuar tan rápido contra los efectivos, dijo a la AFP.

"El departamento de policía de Memphis básicamente cree que hay suficiente evidencia para justificar sus cargos administrativos".

La decisión de difundir el video públicamente tan rápido fue estratégica, una especie de bálsamo inicial, dijo.

"El video es liberado luego de que los efectivos fueran despedidos y las acusaciones fueran anunciadas"

"Las personas que están justificadamente indignadas por este episodio sabrán que el departamento de policía tomó medidas contra los cinco agentes, y que el fiscal del estado ya emprendió acciones penales".

Lora Dene King, hija de Rodney King y que tenía siete años en 1991, dijo que la muerte de Nichols forma parte de una larga línea de brutalidad policial que va desde la golpiza a su padre hasta el repetido "No puedo respirar" pronunciado por Eric Garner en 2014 cuando fue asfixiado y el asesinato de George Floyd en 2020 en Minneapolis.

"Toda la situación me enferma, no hay razón por la cual no deba estar vivo", dijo refiriéndose a Nichols.

"Será otra etiqueta y seguiremos con nuestras vidas, y pasará de nuevo".

Para Glaser hubo un cambio cultural con el reconocimiento de la prevalencia de la violencia policial contra hombres negros.

"Los líderes policiales comprenden cada vez mejor que no pueden limitarse a levantar una pared interna (...) y que habrá que rendir cuentas", dijo.

En su opinión, sin embargo, brutales episodios como la muerte de Tyre Nichols son apenas "la punta del iceberg" de los cuales nos enteramos por el video y por el tamaño de la violencia.

"Pero hay muchos, muchos casos de uso de fuerza excesiva, no letal, de acciones innecesarias", comentó.

"Este es el tipo de situación que indica lo grave que son los prejuicios y lo descabellada que es la mentalidad policial.

