Vicepresidente de Bolivia dice que superó dos veces covid-19 con medicina ancestral

El vicepresidente de Bolivia, el aymara David Choquehuanca, reveló este jueves que contrajo en dos oportunidades covid-19 y que superó la enfermedad con el uso de medicina ancestral y que incluso comió pasto.

"He pasado la primera vez el coronavirus y lo he superado con medicina ancestral (...) Luego me ha dado otra vez y lo he superado con la medicina natural", afirmó la segunda autoridad del país.

Entrevistado por la radio privada Fides, Choquehuanca, canciller del expresidente Evo Morales (2006-2019), aseguró que debido a que contrajo dos veces el virus, su cuerpo adquirió "inmunidad".

"Hay dos formas de adquirir inmunidad: de manera natural y de manera artificial (vacunas) y yo he adquirido inmunidad natural", acotó.

No precisó cuándo se enfermó, pero aseguró que en las dos oportunidades hizo uso de la medicina tradicional o ancestral.

Explicó que consumió "cúrcuma, jengibre, cebolla, ajo, miel" que preparaba mezclas para beberlas por las mañanas, así como "miel con limón".

También señaló que mascó hojas de coca, mezcladas con bicarbonato, una práctica antigua en Bolivia, principalmente entre los campesinos aymaras y quechuas, que son mayoría en el país.

"Coca con 'bico' (bicarbonato), eso es muy bueno", aseguró Choquehuanca y "hasta pasto he comido" acotó.

Poblados indígenas en Bolivia han mostrado reticencia a inmunizarse y optan por el consumo de plantas naturales, principalmente en infusiones.

El vicepresidente se convirtió en foco de la polémica en Bolivia, debido a que medios locales informaron que no había accedido a ninguna de las vacunas contra el covid-19 desde que empezaron las campañas a principios de año.

En el banco de datos del Ministerio de Salud no figura el nombre de Choquehuanca.

La oposición exigió al alto funcionario vacunarse y dar el ejemplo, en medio de un aumento de casos en la cuarta ola que afecta al país.

Bolivia registró el miércoles un nuevo récord, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020: 6.149 contagios en un día.

Choquehuanca dijo que para despejar la polémica se vacunará por primera vez "en los próximos días", a pesar de que aseguró estar inmunizado por vía natural.

Bolivia, de 11,5 millones de habitantes, sumó más de 591.770 enfermos y más de 19.650 muertos, en el pico de una nueva ola.

