Verstappen luce imparable en GP de México e impone récord de victorias en una temporada

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull y bicampeón del mundo, dominó de principio a fin y ganó sin discusión el Gran Premio de México de la Fórmula 1 este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con un ritmo impresionante, Verstappen logró su victoria número 14 en 2022 para establecer un nuevo récord de más triunfos en una temporada. Esta es la cuarta consagración de Verstappen en México: antes lo hizo en 2017, 2018 y 2021.

El piloto birtánico Lewis Hamilton (Mercedes) terminó la carrera en segundo lugar a 15 segundos con 186 milésimas de Verstappen.

La expectativa de ver al local Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) ganar la carrera ante su público no pudo cumplirse, ya que el mexicano registró la vuelta más rápida, pero acabó tercero en la general.

Eso sí, 'Checo' Pérez no sintió presión de Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, a quien le arrebató el segundo lugar de la clasificación de pilotos.

La carrera comenzó con una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y 46,7 grados en el asfalto. La largada fue impecable: los pilotos recorrieron la recta inicial de 811 metros sin ningún percance y Verstappen se mantuvo a la vanguardia.

Tras las primeras curvas, el británico George Russell, de Mercedes, perdió el segundo lugar y cayó hasta el cuarto, rebasado por Hamilton y por 'Checo' Pérez.

El gran duelo desde las primeras vueltas y hasta el final fue la persecusión de Hamilton a Verstappen.

También destacado fue el desempeño de 'Checo' Pérez superando a Russell y a los dos corredores de Ferrari: el español Carlos Sainz y Leclerc.

Sobre la vuelta número 21, Verstappen comenzó a acusar una baja de ritmo causada por el desgaste de los neumáticos.

'Checo' Pérez fue el primer piloto en hacer parada en pits y por un retraso en el cambio de la goma trasera izquierda bajó hasta el sexto lugar rebasado por Russell, Sainz y Leclerc.

Verstappen también debió parar en pits, sus mecánicos hicieron un mejor trabajo, y se reincorporó como tercero detrás de las fechas plateadas.

Pérez marcó la vuelta más rápida con 1:21.995 y con facilidad pasó a Leclerc provocando una sonora ovación en las tribunas.

Tras las paradas de las flechas plateadas en pits se restablecieron las posiciones previas con miras al podio: Verstappen como primero, seguido por Hamilton y Pérez. Los Ferrari quedaron relegados a quinto (Sainz) y sexto (Leclerc).

La carrera transcurrió sin percances serios, pero en la vuelta 41, el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) debió abandonar la pista con el costado derecho de su auto estropeado por un contacto con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

El español Fernando Alonso (Alpine) tampoco terminó por una avería en el motor de su monoplaza en la vuelta 64.

Durante el fin de semana, el Gran Premio de México registró una entrada acumulada de 395.902 espactadores para establecer un nuevo récord (371.779 en 2021).

Una vez más, el folclore mexicano engalanó la pista del autódromo en los instantes previos a la carrera. En esta ocasión hubo un desfile de promoción turística del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Coloridos carros alegóricos y unos 150 bailarines dieron una muestra de esta tradicional festividad de esa ciudad costera del Pacífico que se realiza desde 1898.

Igual de llamativo fue el apoyo de los aficionados en las tribunas adornadas con caretas de Sergio Pérez y pancartas con frases que caraterizan al piloto mexicano: "Never give up", "Checo is a legend" o "We love our minister of defense".

Previo a su gran demostración, a Verstappen le entregaron como premio por haber logrado la 'pole position' las réplicas de los cascos de los Hermanos Rodríguez (Pedro y Ricardo), realizadas especialmente para conmemorar los 60 años del primer Gran Premio de México celebrado en 1962.

