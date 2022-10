Verstappen da paso importante hacia el título con pole position en Japón

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), logró la pole position este sábado en el Gran Premio de Japón, donde tratará el domingo de coronarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva.

Verstappen superó por una centésima de segundo al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en las clasificaciones en el circuito de Suzuka.

El español Carlos Sainz (Ferrari) se hizo con la tercera posición en la parrilla de salida del domingo.

El piloto neerlandés de 25 años tiene la vista puesta en un triunfo en Japón, que le daría su segundo título mundial consecutivo este mismo domingo.

Verstappen podría coronarse con otros resultados, que dependerían de sus dos principales rivales. El neerlandés necesita en cualquier caso ocho puntos más que Leclerc y seis más que su compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, a los que lleva respectivamente 104 y 106 unidades de ventaja en la clasificación del Mundial.

"Estoy muy feliz de salir desde la pole, y también muy feliz de volver aquí", dijo Verstappen, que logró su primera pole position en Suzuka, donde se corrió por última vez en 2019, debido a la pandemia.

Verstappen, en realidad, depende de sí mismo, ya que una victoria y un punto suplementario como protagonista de la mejor vuelta en carrera le aseguraría el título.

La victoria le da 25 puntos, siete más que el segundo, que obtendría 18. Si a esas siete unidades de ventaja le suma una más con la mejor vuelta, ya tendría las ocho necesarias.

"No pienso verdaderamente en el título. Tomo las cosas como vienen", afirmó el holandés, para quien "lo importante es tener un auto competitivo y es claramente el caso".

Verstappen pudo haber perdido su pole position al haber estado bajo investigación por parte de la dirección de carrera, por un movimiento del holandés que molestó al británico Lando Norris (McLaren), que tuvo que salirse ligeramente de la pista para evitar al líder del Mundial.

Pero la dirección de carrera estimó finalmente que ese incidente no merecía una penalización y sí una advertencia.

"Conducía basta lentamente. He querido acelerar, pero mis neumáticos estaban un poco fríos, por lo que tuve un momento complicado. Está claro que Lando intentaba adelantarme en ese mismo momento, por lo que me tuvo que evitar. Pero felizmente, no pasó nada", minimizó Verstappen.

Aunque según Norris, está "bastante claro" que Verstappen intentó impedir que le adelantara y que merecía una sanción.

El español Carlos Sainz (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) partirán en la segunda línea el domingo a las 14h00 locales (05h00 GMT), seguidos por el francés Esteban Ocon (Alpine) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Ante su público, el japonés Yuki Tsunoda, partirá en la decimotercera plaza.

El alemán Sebastian Vettel, que se retirará a final de año, aprovechó su clasificación en la novena plaza para saludar al público en su circuito preferido: "Arigato gozaimasu (muchas gracias, en japonés), voy a extrañar este lugar", declaró el alemán de cuatro títulos mundiales, entre 2010 y 2013, y que también ganó cuatro veces en Suzuka.

Tras las dos primeras sesiones de unos ensayos libres lluviosos y poco significativos del viernes, dominados por Fernando Alonso (Alpine) y George Russell (Mercedes), Verstappen puso las cosas en su sitio el sábado sobre una pista seca.

"Mad Max" lo había anunciado el viernes: "partiremos todos de cero cuando la pista esté seca". Las escuderías sabían que las condiciones de las calificaciones iban a ser diferentes, sin precipitaciones en el programa de este circuito de 5,807 km, considerado como uno de los más técnicos del calendario.

En el único trazado que presenta una configuración en forma de 8, Verstappen se impuso realizando una nueva "supervuelta", según su patrón, Christian Horner.

Pero los ensayos en pista mojada podrían tener su importancia para el domingo: las previsiones hablan de un 40% de posibilidades de lluvia desde el inicio de la carrera, y hasta un 80% al final de la misma.

"La lluvia podría ofrecer oportunidades", señaló Hamilton, que teme que la carrera "no sea la más palpitante si el tiempo es seco".

