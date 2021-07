En el archipiélago de Fiyi, en el Pacífico, las autoridades fueron más radicales y decretaron que “sin pinchazo, no hay trabajo”. Así, todos los empleados, del sector público y privado, tendrán que vacunarse en las próximas semanas y deberán tomarse vacaciones si no han recibido su primera inyección el 15 de agosto. Además, podrían ser despedidos si no se les administra la segunda antes del inicio de noviembre.