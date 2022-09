Van der Poel regresa a Países Bajos tras declararse culpable de agresión en Australia

El ciclista holandés Mathieu van der Poel se declaró culpable el lunes de agresión contra dos adolescentes en un hotel en Sídney y fue condenado a pagar una multa de 1.500 dólares australianos (1.010 euros), indicaron fuentes judiciales, pero horas después pudo regresar a su país.

El corredor de 27 años fue arrestado en vísperas de la carrera del Mundial de Ciclismo 2022 en Wollongong cuando era uno de los favoritos. Tras el incidente compitió en la prueba, pero terminó abandonando la carrera después de 30 kilómetros.

Van der Poel --que ganó una etapa del Tour de Francia-- debía comparecer en un tribunal local el martes, pero decidió declararse culpable el lunes, recibiendo dos multas de 1.000 y 500 dólares australianos respectivamente, según un comunicado de la corte.

El abogado de Van der Poel, Michael Rowe, indicó que las autoridades habían devuelto el pasaporte al ciclista y que ya era libre para salir del país.

"Estoy seguro de que está interesado en abandonar el país después de esto", añadió.

Horas más tarde la Federación Holandesa de Ciclismo (KNWU) confirmó que Van der Poel viajaba de regreso al país.

Según su equipo profesional, Alpecin-Fenix, Van der Poel llegará el martes, sin ofrecer detalles sobre la hora y el lugar al que llegará.

El domingo, sin desvelar, como de costumbre, la identidad de Van der Poel, la policía de Nueva Gales del Sur confirmó a la AFP que un hombre de 27 años había sido acusado por dos casos "de agresión" contra dos jóvenes de 13 y 14 años.

"Hacia las 22h40 del sábado, un hombre estuvo implicado en un altercado verbal con dos adolescentes de 13 y 14 años en un hotel de Brighton-Le-Sands. Supuestamente habría empujado a las dos adolescentes, provocando que una cayera al suelo y que la otra se golpeara contra un muro, causándole un pequeño arañazo en el codo", precisó la policía.

En la salida de la prueba de ruta, el ciclista no negó el incidente: "Sí, es verdad, hubo una pequeña disputa", dijo a los periodistas.

"Me quise ir pronto a la cama ayer pero había muchos niños en el pasillo del hotel que no paraban de golpear mi puerta. En un momento dado, me cansé. Les dije de una manera muy poco amable que parasen. Alguien llamó a la policía y me llevaron" a comisaría, continuó.

