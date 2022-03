Van der Poel gana la semiclásica A Través de Flandes

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin) ganó la 76ª edición de la semiclásica ciclista A Través de Flandes, este miércoles en Waregem, a cuatro días de la gran cita del Tour de Flandes.

Van der Poel superó en la meta a su último compañero de aventura, el belga Tiesj Benoot. Por detrás de ambos, que se habían destacado en los dos últimos kilómetros, el británico Tom Picock fue tercero, a un puñado de segundos.

"No estaba seguro de ser el más fuerte del grupo de cabeza. Me encontraba bien, pero no necesariamente a tope", declaró el vencedor. "Espero estarlo el domingo", añadió el nieto de Raymond Poulidor.

La carrera, de 184 kilómetros, comenzó a animarse a 68 kilómetros de la meta con un ataque del equipo Ineos (Turner, Pidcock), seguido por Mathieu Van der Poel, que logró dejar atrás al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia.

Pogacar, que intentó sin éxito neutralizar esa diferencia, se encontró pronto en un grupo perseguidor, sin conseguir alcanzar al de cabeza.

"Estaban muy fuertes, era complicado recuperarles terreno", declaró tras la carrera el ciclista esloveno, que debuta en las carreras en Flandes en categoría profesional.

"Estaba aquí para aprender", añadió maliciosamente Pogacar. "Esta carrera me va a servir para el domingo, que será otra cosa", advirtió.

Van der Poel (27 años), que será uno de los grandes favoritos el domingo en la clásica del Tour de Flandes, se había impuesto ya en 2019 en la semiclásica A Través de Flandes.

- Clasificación de la carrera:

1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin), los 184 km en 4h 35:39.

(media: 40,1 km/h)

2. Tiesj Benoot (BEL/JUM) a 01.

3. Tom Pidcock (GBR/INE) 05.

4. Victor Campenaerts (BEL/LOT) 05.

5. Nils Politt (GER/BOR) 05.

6. Stefan Küng (SUI/GFJ) 05.

7. Kelland O'Brien (AUS/BIK) 05.

8. Ben Turner (GBR/INE) 12.

9. Jan Tratnik (SLO/BAH) 2:08.

10. Tadej Pogafar (SLO/UAE) 2:08.

