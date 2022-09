Van der Poel detenido por la policía horas antes de carrera en Mundial de Ciclismo

Mathieu van der Poel, uno de los grandes favoritos en el Mundial de Ciclismo, pasó parte de la noche en la comisaría justo antes de la partida de la carrera del domingo, la cual abandonó a los 30 km, confirmó el corredor neerlandés.

Según el canal flamenco Sporza, que dio a conocer el caso, el holandés de 27 años, múltiple campeón del mundo de ciclocross, fue detenido por la policía entre la noche del sábado y el domingo tras un incidente en el hotel de los holandeses.

"Sí, es cierto, hubo una pequeña discusión", confirmó Van der Poel a periodistas antes de iniciar la carrera en ruta, la prueba reina en estos Campeonatos del Mundo en Wollongong, Australia.

"Yo quería acostarme temprano anoche pero había muchos niños en el pasillo del hotel que no paraban de tocar mi puerta. Después de un rato estaba harto. Les dije de forma no muy amable que pararan. Fue entonces cuando llamaron a la policía y me llevaron a la comisaría", explicó.

Según Sporza, una niña resultó herida en el brazo, lo que motivó el llamado a la policía.

"No volví a mi habitación de hotel hasta las cuatro de la mañana. Ciertamente no es lo ideal, es un desastre, pero no puedo hacer nada al respecto. Haré lo mejor posible", expresó Van der Poel.

Pero luego abandonó la carreras tras recorrer unos 30 km.

