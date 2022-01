Vacunación nocturna puerta a puerta en Perú para frenar pandemia

Una brigada sanitaria acude de noche a una polvorienta barriada de Lima a vacunar contra el covid-19 a trabajadores, amas de casa y jóvenes cuando el país que tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo es azotado por la tercera ola de la pandemia.

"Me siento aliviada de haber recibido la vacuna. Yo no podía salir de casa porque estoy postrada en cama ya que tengo el hueso (la cadera) fracturado", dijo a la AFP Salomina Laura, de 50 años, quien aprovechó esta campaña iniciada el martes en la noche en la capital de Perú.

"Me siento más protegida, no tenía ningún tipo de vacuna", indicó esta ama de casa tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer en su domicilio.

Laura perdió a un hermano en la primera ola de pandemia.

Dos doctores y dos enfermeras con trajes de bioseguridad y mascarillas llegaron el martes por la noche a los cerros de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, una localidad del distrito de Ate, al este de Lima, de unos 680.000 habitantes.

"Me siento muy contento porque mi hijo ya se está vacunando, pero vamos a seguir cuidándonos. Queremos que la pandemia ya acabe", declaró a la AFP Jorge Luis Santos, de 51 años, y cuyo hijo Jean Paul, de 19 años, recibió la primera dosis.

Las enfermeras recorrieron en una camioneta del Ministerio de Salud las polvorientas calles de Huaycán para vacunar a la gente en su propia casa. Antes, los voluntarios se sometían a una prueba de descarte del virus.

La vacunación no es obligatoria en Perú, pero desde el 15 diciembre los no vacunados no pueden ingresar a centros comerciales u otros espacios públicos cerrados.

Las enfermeras trabajaron por unas cinco horas en esta barriada, una de las más populares de Lima.

"Cuídense con la vacuna, no es malo. Cuídense hermanos de Huaycán, vacúnense, no tengan miedo", expresó Cristina Esqueche de 74 años, postrada en su cama tras sufrir un derrame cerebral.

La campaña de vacunación continuará en otras barriadas de Lima en los días siguientes.

"Nosotros vamos caminando a las casas de los pacientes para protegerlos con la vacuna. La tercera ola ha sido algo que se esperaba por la fiestas y porque la gente se descuido", dijo la enfermera Cindy Villanueva.

El gobierno peruano ha logrado inmunizar contra el covid-19 a casi 80% de la población mayor de 12 años. Más de 22 millones de personas recibieron las dos dosis de la vacuna, mientras que casi 6 millones ya tienen la de refuerzo.

Adicionalmente el gobierno tiene programado vacunar a los niños de entre 5 y 11 años desde la próxima semana.

El país suma 2,6 millones de contagios por covid-19 desde marzo de 2020. Unos 400.000 casos (15%) se han registrado en apenas un mes, desde que se detectó la variante ómicron en Perú en diciembre de 2021. Entre los contagiados se encuentran cuatro ministros.

La cifra de fallecidos llegó a 203.645 personas, lo que convierte al país andino de 33 millones de habitantes en el de mayor mortalidad por covid-19 en el mundo, con 6.171 fallecidos por millón de habitantes, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales.

cm/et/dga