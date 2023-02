Uruguayo Lozano se sacó la espina con espectaculares goles en el fútbol mexicano

Brian Lozano, delantero uruguayo del Atlas, resultó el jugador extranjero más sobresaliente de la novena jornada del torneo Clausura-2023 del fútbol mexicano, al marcar dos espectaculares goles de larga distancia ante un equipo con el que tenía una cuenta pendiente: el América.

El sábado, las 'Águilas' del América visitaron a los 'Zorros' del Atlas en el estadio Jalisco y al minuto 40 ya ganaban 2-0.

Sobre la cancha, el América lucía superior y el Atlas no mostraba capacidad de reacción, entonces apareció Lozano para conseguir el descuento antes del descanso.

Al minuto 45+3, el 'Huevo' Lozano cobró un tiro libre a más de 30 metros del arco americanista y sorprendió al portero para el 2-1.

Ya en la segunda mitad, Lozano volvió a conectar un disparo desde una distancia similar a la del primer gol, pero esta vez con la pelota en movimiento y firmó el 2-2.

Si bien Brian Lozano juega su primer torneo con el Atlas, en el fútbol mexicano es conocido desde el torneo Clausura-2016 cuando llegó al América procedente del Defensor Sporting de Uruguay.

Lozano no se pudo consolidar con las 'Águilas' y en ese torneo Clausura-2016 sólo jugó 115 minutos en siete partidos, sólo uno como titular. Una pubalgia le impidió mostrarse y el club americanista lo cedió un año a préstamo al Nacional uruguayo.

El 'Huevo' volvió a México, pero el América lo acomodó en el Santos, club al que llegó en el Apertura 2017 y lo compró en 2018.

El Santos tuvo a Lozano hasta inicios del Apertura 2022 cuando lo prestó al Peñarol de su país en el que estuvo unos cuantos meses. En el Clausura 2023 regresó a México para el Atlas en el que es titular.

Previo al partido contra el América, Brian Lozano recordó para el diario Récord de México que "la única razón por la que no tuve continuidad, fue la lesión, tuve la mala fortuna después del tercer o cuarto partido que estuve en el club me agarró una pubalgia y fue la que me dejó mucho tiempo fuera".

El 'Huevo' Lozano lamentó no haber tenido oportunidad de mostrarse en plenitud con el América, pero "uno siempre está agradecido, fue el club que me dio oportunidad de dar el salto al exterior acá en el fútbol mexicano".

El pasado fin de semana, Lozano se lució con su doblete de largo alcance y la Liga MX lo nombró Jugador del Partido: "Especialista en disparos lejanos, marcó dos golazos y ayudó para que el Atlas rescatara el empate por 2-2 en el Jalisco. Fue su noche".

En la liga mexicana, Brian Lozano ha marcado 26 goles: 23 con el Santos -equipo con el que fue campeón en el Clausura-2018- y tres con el Atlas.

