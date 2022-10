Una segunda mujer acusa a candidato conservador en EEUU de hacerla abortar

Una segunda mujer acusó este miércoles al ex astro del fútbol americano Herschel Walker, quien se postula al Senado de Estados Unidos como un republicano antiaborto, de pagar y presionarla para que interrumpiera su embarazo.

Walker, que cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump, ha hecho de su oposición al aborto uno de los puntos claves de su pelea por una banca al Senado por el estado de Georgia en las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre.

"Herschel Walker es un un hipócrita y no tiene calificaciones para ser un senador de Estados Unidos", dijo la mujer, que no reveló su identidad, en una videoconferencia de prensa organizada por su abogada, Gloria Allred.

Allred, famosa por representar a mujeres en casos de violencia de género, afirmó que la denunciante teme por su seguridad.

Identificada como Jane Doe, equivalente en Estados Unidos a "fulana de tal", la mujer dijo que comenzó una relación en noviembre de 1987 con Walker, cuando el exdeportista estaba casado y jugaba para los Cowboys de Dallas.

"En abril de 1993 descubrí que estaba embarazada, entré en shock, no sabía qué hacer", contó. "Después de discutir el embarazo con Herschel varias veces, me instó a abortar y me dio el dinero para eso".

La acusación ocurre semanas después de que otra mujer acusara al candidato conservador de pagar por su aborto en 2009. Walker, de 60 años, lo negó. Pero, enfrentado a otros escándalos, incluyendo violencia doméstica, se ha visto obligado durante la campaña a reconocer que tiene tres hijos extramaritales.

La carrera al Senado en Georgia, en la que Walker se enfrenta al demócrata Raphael Warnock, es una de las más disputadas del país y según los sondeos, sigue reñida.

Este miércoles, la mujer que afirma ser otra examante de Walker dijo que, a pedido de él, fue a una clínica en Dallas tras descubrir su embarazo, pero dio marcha atrás. "No pude hacerlo".

"Cuando le conté a Herschel lo que había pasado, él se molestó y dijo que volvería conmigo para que abortara. Me llevó el día siguiente a la clínica y esperó horas en el estacionamiento hasta que salí. Luego me llevó a comprar medicinas y a casa", aseguró Jane Doe.

Con la voz quebrada, la mujer calificó la experiencia de "devastadora". "Sentí que me habían presionado a abortar".

La relación, según dijo, se enfrió a partir del procedimiento por decisión del exatleta convertido en político.

Allred mostró cartas firmadas con la letra "H" y un recibo de hotel como evidencias de la relación entre su cliente y el hoy candidato. Dijo tener más en su poder, pero afirmó que la mujer no saldría del anonimato ni sería revelado cuánto pagó por el aborto.

El único detalle personal revelado sobre "fulana de tal" es que es una votante de Trump, en una indicación de que su motivación no era política.

pr/ad