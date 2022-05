Una niña feliz, un pequeño bailarín... las víctimas de la masacre de Texas

Un niño que amaba bailar, la niña "más feliz del mundo": estas son algunas de las víctimas que murieron a balazos el martes en una escuela primaria de Texas.

Amerie Jo Garza, una niña pequeña con una sonrisa enorme, acababa de celebrar su décimo cumpleaños a mediados de mayo.

Durante muchas horas el martes 24, su padre Ángel Garza no tuvo noticias de su hija.

"No pido mucho o casi no posteo aquí pero por favor ya han pasado siete horas y todavía no tengo noticias de mi amor", escribió en Facebook, junto con una foto en la que abrazaba a su hija, sentada en su regazo con un vestido rosado.

Unas horas después, nueva publicación en Facebook: "Gracias a todos por sus oraciones y por ayudarme a encontrar a mi bebé", publicó. "Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba".

"Te amo, Amerie Jo", escribió. "Cuida a tu hermanito por mí".

"Nuestra Ellie era una muñeca", dijo su padre, Steven García, en Facebook. "Era la más feliz del mundo..."

"¡Iba a hacer de DJ para ella en su fiesta como me pidió!", aseguró en una publicación.

"Mamá y papá te aman, nunca lo olvides y por favor trata de quedarte a nuestro lado, Amor", agregó.

La madre de Ellie, Jennifer Lugo, también publicó muchas fotos de su hija en las redes sociales.

"Tengo el corazón roto", escribió, junto a una foto de Ellie, con un lazo blanco en el pelo y una gran sonrisa en su primera comunión el año pasado. "¡Te extraño, mi bebé!", dijo Lugo.

Eva Mireles, de cuarenta y tantos años, fue una de las dos maestras asesinadas el martes por el pistolero de 18 años que abrió fuego en la Escuela Primaria Robb.

Educadora desde hacía 17 años, le encantaba "correr, caminar", según su breve biografía publicada en el sitio de la escuela. "¡¡Y tal vez me veas montando en bicicleta pronto!!", dijo.

Eva Mireles estaba casada, tenía una hija graduada de la universidad y tres mascotas.

A Xavier López, de 10 años, "le encantaba bailar", dijo su tío Benito Martínez a Fox News el martes por la noche.

"¡Imagínense! Hasta bailaba lleno de sudor, no le importaba", contó sobre el pequeño de cabello oscuro.

"El domingo pasado estuvo en el cumpleaños de mi hija", recordó. "Y estaba bailando".

