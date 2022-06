Una de las principales activistas de Cuba se marchó a EEUU alegando "presiones" del gobierno

Saily González, la activista joven más visible de la oposición en Cuba, anunció el domingo en Twitter que viajó a Estados Unidos, orillada por las presiones que recibió del gobierno esta semana, aunque dijo seguirá luchando por "un país donde todos podamos participar".

"En el momento en que vean este mensaje habré llegado a Estados Unidos", informó González, oriunda de Santa Clara, ciudad en el centro de Cuba, precisando que tomó esa decisión "de manera apresurada" y "a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones" que recibió ese día.

González, de 31 años, denunció el viernes que la policía política intentaba crearle un expediente bajo la acusación de "instigación a delinquir" durante un interrogatorio al que fue sometida el jueves, tras ser citada a una estación de policía y donde permaneció por varias horas.

En declaraciones a la AFP vía WhatsApp este domingo, la opositora precisó que fue sometida a "10 horas de interrogatorio" y que los agentes incluso llegaron a pedirle a su madre que "buscara ropa", "cosas de aseo" y "un abogado", porque a ella la "iban a dejar en una celda".

"No es solo con uno como persona, como ente, como individualidad sino también con mi familia. Es decirte que 'tú sabes que yo conozco a tu hermano', es decirte: 'tú no vas a poder salir de Cuba hasta que yo quiera'", agregó.

Semanas atrás González había denunciado haber sido advertida por la policía de no acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebró en Los Ángeles este mes de junio y a la que el gobierno cubano no fue invitado. González participó de manera virtual.

"La Seguridad del Estado, arbitrariamente, me ha dicho que no me van a permitir llegar al aeropuerto, porque esto (la invitación) les parece una burla de los americanos al país", denunció entonces González a la AFP vía telefónica.

González, a quien esta vez no se le impidió salir de la isla, relató que el 31 de mayo fue sometida a otro largo interrogatorio y en enero también fue convocada varias veces por la policía.

Muy conocida por sus mordaces denuncias contra el gobierno en las redes sociales, González prometió que desde Estados Unidos continuará su activismo político.

"Seguiré luchando por conseguir un país donde todos podamos participar, un país sin represión ni presos políticos", dijo la opositora.

"Mi corazón está con cada preso político al que sus derechos le son violados y con sus familiares, con cada activista que como yo pone en riesgo su cuerpo, su paz y la de sus familias, porque todos tengamos derechos en esta Cuba de TODOS", apuntó.

Cientos de manifestantes siguen en prisión tras participar en las históricas marchas del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre".

El gobierno de Cuba considera que estas manifestaciones fueron orquestadas desde Washington y acusa a los activistas como González de estar subordinados a los intereses de Estados Unidos.

Como coordinadora de Archipiélago, un grupo de debate político en Facebook, González fue una de las principales organizadoras de la frustrada protesta del 15 de noviembre en la isla, convocada por la oposición pese a la prohibición de las autoridades, para exigir la libertad de los presos políticos.

Muchos de los organizadores de esa protesta, se fueron del país, incluido su líder, el dramaturgo Yunior García, que viajó a España al día siguiente de la fallida manifestación, pero González se mantuvo activa bombardeando al gobierno en las redes sociales.

"El 15N en lo absoluto se frustró. Todo lo contrario", dijo la opositora, que fue víctima entonces de varios actos de repudio, incluido uno de más de 70 personas frente a su casa en Santa Clara.

Evidenció lo que ocurre a "los que disienten del sistema político que abraza la dictadura" y "logró individualizar el reclamo de libertad", añadió.

