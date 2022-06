Una artista dibuja uno a uno los miles de pubs de Londres

Sentada frente al pub The Atlas, en el oeste de Londres, Lydia Wood da algunos retoques a su boceto, deteniéndose regularmente para afilar el lápiz. Esta artista de 28 años se ha propuesto el ambicioso objetivo de dibujar los 3.500 pubs de Londres.

Sus cuentas de TikTok e Instagram están repletas de dibujos en blanco y negro con fachadas de pubs londinenses. En breves vídeos que acumulan miles de "me gusta", describe el proceso de creación antes de mostrar su obra frente al pub que la inspiró.

Ya ha dibujado "unos cuantos cientos" de estas "public houses" o pubs, verdaderas instituciones británicas que son mucho más que un bar, porque concentran la esencia de la vida de barrio en el Reino Unido, lugar de encuentro entre amigos y vecinos pero también de celebraciones de boda, bautizos o cumpleaños.

Su proyecto nació durante el confinamiento por el covid-19, cuando tuvo que dejar de impartir clases de dibujo para niños.

"En cierto modo surgió del hecho de que soy una asidua de los pubs, ahí es donde me encuentro con mis amigos", explica.

La joven artista lleva mucho tiempo haciendo este tipo de dibujos y vendiéndolos en los mercadillos navideños, pero cuando anunció su proyecto todo "se volvió un poco loco".

La creación artística es ahora su trabajo a tiempo completo, y realiza principalmente encargos individuales, incluyendo pubs y casas, además de vender impresiones en la web de Etsy.

Los pubs son "tan típicamente británicos", dice sobre estos locales habitualmente instalados en locales históricos. "Tanto si los frecuentas como si no, son edificios estupendos para ver o visitar".

El pub The Atlas le fue sugerido por un seguidor en TikTok. Aunque se encuentra en una calle tranquila, cerca de un frondoso cementerio, las sirenas de las ambulancias y la furgoneta de un fontanero aparcada justo delante del edificio perturban un poco el trabajo de la artista.

El edificio de ladrillo rojo está cerrado hasta el final de la tarde.

Construido en la época victoriana, a finales del siglo XIX, ha conservado cuidadosamente su carpintería original, pero ahora, en lugar del típico "fish and chips" (pescado empanado con patatas fritas) ofrece en su menú risotto o muslo de pato confitado.

"Parece muy elegante", dice Wood.

Aunque no utiliza su proyecto como excusa para ir de bar en bar, le gusta visitar estos establecimientos para hacerse una idea de su ambiente, ya sea un bar "local" con clientes habituales de la zona o un establecimiento más o menos turístico del centro de la capital con una clientela siempre cambiante.

Unos días después de inmortalizar The Atlas, Wood viaja a la bulliciosa zona del Soho para dibujar un pub muy diferente, The Coach and Horses, en el que ya ha estado muchas veces.

"Cuando has estado en un pub, tienes algún tipo de conexión con él", explica.

Eligió este local porque una persona lo había mencionado en un comentario bajo uno de sus vídeos de TikTok asegurándole que su abuelo, Norman Balon, era conocido como "el propietario más grosero de Londres", y que había regentado el establecimiento durante más de 60 años.

"Me encantan ese tipo de anécdotas", admite Wood, la historia "me atrajo inmediatamente".

Situado en un edificio histórico del siglo XIX, The Coach and Horses está ahora gestionado por una cadena de cervecerías y el sábado por la tarde desfilan por él un flujo constante de clientes que se sientan en su terraza con sus pintas de cerveza.

Dibujarlo le lleva casi tres horas. "Es divertido: hay mucha gente alrededor, pero en realidad es un dibujo bastante tranquilo".

