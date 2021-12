Un vistazo a la jornada italiana

Resultados y goleadores de los partidos de la 19ª jornada de la liga italiana de fútbol:

- Martes:

Juventus 2 Kean (40), Bernardeschi (83)

Cagliari 0

Génova 0

Atalanta 0

- Miércoles:

Sassuolo 0

Bolonia 3 Orsolini (36), Hickey (44), Santander (90+4)

Unione Venezia 1 Forte (30)

Lazio 3 Pedro (3), Acerbi (48), Alberto (90+5)

Roma 1 Shomurodov (72)

Sampdoria 1 Quagliarella (80)

Inter 1 Dumfries (30)

Torino 0

Hellas Verona 1 Lasagna (17)

Fiorentina 1 Castrovilli (81)

(19h45 GMT) Empoli

Milan

Nápoles

Spezia

- El encuentro Udinese-Salernitana no se disputó el martes puesto que la Salernitana no compareció en el estadio rival al no viajar a Udine por indicación de las autoridades sanitarias después de un brote de casos covid-19 en su plantilla.

./bds/rsc/mcd