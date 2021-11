Un Uruguay golpeado y una Argentina de fiesta prometen vibrante duelo por el premundial

En un extremo, un Uruguay golpeado y al borde del abismo; en el otro, una Argentina con viento de popa y virtualmente clasificada: el añejo clásico rioplatense que se disputa el viernes en Montevideo por el premundial sudamericano promete contrastes, espectáculo y, sobre todo, muchas emociones.

Luego haber rescatado apenas un punto en la triple fecha pasada, que incluyeron dos durísimas derrotas frente a Brasil y Argentina que incluso dejaron al entrenador Óscar Tabárez en la cuerda floja, la Celeste peligra su clasificación a Catar-2022.

Con 16 unidades (igual que Colombia pero con peor diferencia de goles), los uruguayos están en el quinto escalón de la tabla de posiciones, ese que ya no brinda un boleto directo sino la posibilidad de una repesca frente a una selección extra-regional.

Del otro lado, la Albiceleste suma 25 puntos y puede culminar esta fecha abrochando tranquilamente su participación en la Copa del Mundo, en particular si el astro Lionel Messi repite las excelentes actuaciones que tuvo en los partidos más recientes del premundial.

El encuentro, en el que la cabeza jugará un rol fundamental, tendrá lugar en el estadio Campeón del Siglo desde las 20H00 locales (23H00 GMT) y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera.

En Uruguay, la situación es crítica.

La continuidad de Tabárez -el DT que lleva 15 años al frente del seleccionado y le devolvió el brillo de antaño a la Celeste- estuvo en entredicho tras las caídas 3-0 ante Argentina y 4-1 frente a Brasil, y el 0-0 con Colombia en Montevideo.

Es que más allá de las derrotas, que podían ser esperables frente a los dos mejores conjuntos de Sudamérica, la afición quedó preocupada por la falta de actitud y el desconcierto de los jugadores charrúas.

"Esta generación mal acostumbró a los uruguayos", dijo tras las críticas Luis Suárez, el goleador histórico de la selección, quien al igual que sus compañeros respaldó al director técnico. "Hay que tener memoria y (recordar) lo difícil que fue construir este proceso", añadió.

Lo cierto es que la mayoría de los uruguayos respalda al 'Maestro' Tabárez, según dos encuestas difundidas esta semana en las cuales un 53% y un 50% opinaron a favor de su continuidad, frente a un 33% y un 42% que consideran que debe dar un paso al costado.

El DT tendrá este viernes la dificultad de parar un equipo con ocho bajas por lesión de usuales titulares, incluyendo al artillero Edinson Cavani.

En Argentina, todo es fiesta.

Luego de erigirse campeona de América en julio pasado, la Albiceleste se sacudió los viejos fantasmas y disfruta de un Messi encendido que saldrá a la cancha este clásico.

La participación del delantero del París Saint-Germain estaba en duda por las lesiones que arrastra en el isquiotibial izquierdo y la rodilla de la misma pierna, las cuales lo marginaron de los dos últimos duelos de su club en Champions y la liga francesa.

Pero, luego de hacer trabajos diferenciados el lunes, este miércoles Messi entrenó con sus compañeros y se perfila para aparecer en el once inicial.

Si la 'Scaloneta', como le llaman al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, gana sus dos encuentros de esta fecha, que también le depara el superclásico frente a Brasil el martes próximo, podría terminar de asegurarse el boleto a Catar.

Para ello, también necesita que se den dos de las siguientes situaciones: que Uruguay no venza a Bolivia en La Paz en la decimocuarta fecha, que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos juegos.

Alineaciones probables:

Uruguay: Fernando Muslera - Diego Godín, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Martín Cáceres - Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Lucas Torreira - Brian Rodríguez, Luis Suárez. DT: Óscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso - Angel di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

