Un senador demócrata dice "no" al plan de reformas sociales de Biden

El senador demócrata estadounidense Joe Manchin anunció el domingo que no aprobará el gigantesco plan de reformas sociales de Joe Biden, lo que parece significar el final de ese programa del presidente que pretende transformar Estados Unidos.

"No puedo ir más lejos", dijo a Fox el legislador por Virginia Occidental, que ha sido desde hace semanas uno de los principales obstáculos para este programa de reformas sociales y ecológicas.

"No puedo votar por eso", agregó Manchin, citando en particular el aumento de los precios y el alcance de la deuda. "Simplemente no puedo. Intenté todo lo humanamente posible, pero no puedo", agregó el senador conservador, que ha amasado una fortuna con los combustibles fósiles. "Es no".

Virginia Occidental es el segundo estado productor de carbón después de Wyoming, según datos del gobierno, y genera el 90% de su electricidad a partir del combustible.

Llamado "Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), el plan de 1,75 billones de millones de dólares prevé en particular jardín de infantes para todos los niños, créditos fiscales para los hogares e inversiones sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una primera votación en la Cámara de Representantes, donde los demócratas parecían haber superado las disputas internas entre los centristas, preocupados por el efecto sobre la deuda, y la izquierda, que quería ir más allá en el gasto, se ha pospuesto en los últimos días.

Dado que el Senado está dividido (50 legisladores por cada campo), cualquiera de los demócratas tiene de hecho lo que se asemeja a un veto sobre cualquier proyecto de ley si los republicanos cierran filas.

