"Un rotundo fracaso y soy el máximo responsable", señala Gerardo Martino

"Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable", señaló el seleccionador mexicano Gerardo Martino, este jueves después de ganar 2-1 a Arabia Saudita, un resultado que supone la eliminación del Mundial de Catar-2022, confirmando que no continuará al frente del Tri.

El Tri no avanza a octavos debido a que perdió en la diferencia de goles frente a Polonia, que avanza a octavos junto a Argentina, que la derrotó 2-0.

Pregunta: ¿Cómo podría justificar sus decisiones en Catar? ¿Cuál es su futuro?

Respuesta: "No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final".

P: ¿Se perdió la clasificación en los partidos anteriores?

R: "No, perdimos la clasificación hoy. Me atrevería a decir que podíamos haber marcado los goles que nos hacían falta. No encuentro la eliminación en los otros partidos, la encuentro esta noche".

P: ¿Cuáles son los errores de Gerardo Martino en este Mundial?

R: "Podría decir que no haber sostenido el ritmo y la forma de partido del primer tiempo de Polonia durante el segundo. Fuimos superiores al rival y no lo pudimos sostener. A lo mejor necesitaba una modificación. Lo otro que se me ocurre es que a lo mejor ante Argentina, estando 0-0, podíamos haber cambiado el sistema táctico y haber jugado el segundo tiempo con nuestras formas habituales".

P: ¿Era consciente de lo que pasaba hoy en el otro partido? ¿Sabía que se quedaban fuera por tener más amarillas que Polonia? -al final fue por diferencia de goles debido al tanto saudí-.

R: "Sí, por eso íbamos a por el tercer gol y pusimos dos delanteros más. Habíamos evaluado que a menos que hubiera una catarata de amarillas para Polonia, los 2-0 (en los dos partidos) eran resultados que nos dejaba fuera".

P: ¿Qué le duele al fútbol mexicano? ¿Compartiría su análisis?

R: "En lo que he visto, lo he hablado con el presidente. Ha sido un motivo de muchas reuniones, no por el futuro cercano, sí por el lejano. Exponer el análisis del debate sería acrecentarlo. Creo que es mejor que el debate sea interno y creo sin duda que deben participar los periodistas".

P: Luis Chávez y Edson Álvarez han dicho que no entendieron el planteamiento contra Argentina ¿Pasó algo con los jugadores?

R: "Fueron decisiones futbolísticas, hoy Edson fue uno de los mejores, tras Luis Chávez. Lo que no entendió Edson fue la decisión (no jugó ante Argentina). Yo no hablo con un jugador de si sale o entra. Entiendo que hay un partido a jugar de una determinada manera".

